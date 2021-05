Thomas Tuchel, la passione per i cocktail e la moda. L'amore per la moglie Sissi e le due figlie

29 maggio 2021 a

Nel calcio è un uomo di mondo. Prima allenatore del Borussia Dortmund, poi al Paris Saint Germain e infine al Chelsea preso in corsa e portato fino alla finale di Champions League. Non è un personaggio ordinario Thomas Tuchel, 48 anni tedesco, che proverà a strappare la coppa dalle grandi orecchie a Pep Guardiola. Non ha un grande passato da calciatore e la sua carriera in panchina è iniziata nel 2000 nelle giovanili dello Stoccarda. Dopo le più buone stagioni al Mainz tra il 2009 e il 2014 approda al Borussia con il quale ha conquistato una Coppa di Germania nel 2017. Più fortuna ha avuto nei due anni e mezzo al Paris Saint Germain, conclusi con due campionati vinti, sue Supercoppe, una Coppa di Francia e una Coppa di Lega. Ora tenterà il colpo con la coppa più importante d'Europa.

Nella vita al suo fianco c'è la moglie Sissi, sposata nel 2009 che le ha regalato due figlie: Emma e Kim. Ma sono due le passioni, oltre la famiglia e il calcio, per le quali batte il cuore del tecnico tedesco: la moda e i cocktail. Come Guardiola ama la moda: si è più volte prestato per servizi fotografici. Un lavoro frutto della sua passione per la moda, i vestiti e gli occhiali anche se in panchina si è spesso presentato con la tuta.

Poi ci sono i cocktail: durante gli anni dell’università ha infatti lavorato in un bar di Stoccarda come barman imparando a fare i drink. L'allenatore tedesco è laureato. Ha studiato fisioterapia e scienze motorie, ma ha conseguito più tardi la laurea in Economia aziendale, proseguendo poi negli studi sulla nutrizione, il cervello e l’apprendimento. Questa sera a Porto è atteso in panchina per la partita tra il suo Chelsea e il Manchester City di Guardiola.



