Pep Guardiola, l'allenatore rivoluzionario legato alla moglie Cristina Serra. Flirt con Dele Alli per la figlia Maria

Pep Guardiola è l'allenatore diventato sinonimo di grande calcio e soprattutto bello. Il suo Barcellona dei campioni sarà una delle squadre che resteranno scolpite nella storia del calcio. Ma qual è il segreto del successo dell'allenatore catalano amato e stimato in tutto il Pianeta già da quando era giocatore? È nato a Santpedor, nel nord-est della Spagna nel 1971 e oggi lo stadio della cittadina porta il suo nome: Camp Municipal Josep Guardiola. E' un indipendentista catalano convinto.

In tanti sostengono che il segreto della sua forza e della sua stabilità mentale sia la moglie conosciuta quando aveva 18 anni e sposata nel 2014. Si tratta di Cristina Serra. Stilista (ha lavorato con Antonio Miro), esperta di moda e curatrice del look del marito. E' lei a scegliere il look del marito. In panchina indossa quasi sempre maglioncini leggeri con una t-shirt bianca che sbuca all’altezza del collo. Più raramente lo si vede in giacca. Un look che lo differenzia dai colleghi e che è diventato unico. La coppia ha tre figli: Marius, Maria e Valentina. Maria recentemente è stata al centro di voci di gossip in Inghilterra perché è stata paparazzata insieme al fantasista del Tottenham Dele Alli. La famiglia di Pep si completa con la sorella Francesca che è filologa e il fratello Pere che è il suo agente e che gestisce i suoi contratti.

Da giocatore ha legato la sua carriera al Barcellona di Johan Cruijff, Bobby Robson e Louis van Gaal. Nell'autunno 2001 si trasferì in Serie A, accasandosi al Brescia giocando con Roberto Baggio. Ci fu una parentesi alla Roma prima del ritorno a Brescia e del finale di carriera in Qatar. E' rimasto sempre molto legato alla sua esperienza con le Rondinelle per aver giocato con Baggio che ancora qualche giorno fa ha elogiato durante un collegamento con la Bobo Tv. Ma il legame più forte è quello con Carlo Mazzone, l'allenatore di quella squadra. Nei giorni della vigilia della sua prima finale di Champions – nel 2009 all’Olimpico di Roma – telefonò personalmente a Mazzone per regalargli due biglietti. "Mister, mi farebbe piacere se ci fosse anche lei". Anche se la prima fonte di ispirazione di Guardiola allenatore è stato Marcelo Bielsa, "El Loco", attuale allenatore del Leeds. Da tecnico dopo i trionfi con il Barcellona ha guidato il Bayer Monaco e dal 2016 è il tecnico del Manchester City che questa sera, sabato 29 maggio, si giocherà la finale di Champions League con il Chelsea a Porto.

