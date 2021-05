Caruso vince la ventesima tappa del Giro d'Italia 2021, Bernal resta in maglia rosa

29 maggio 2021 a

Vittoria di Damiano Caruso (Barhain) nella ventesima tappa del Giro d'Italia di ciclismo che ha portato la carovana rosa da Verbania all'Alpe Motta dopo 166 chilometri. L'azzurro ha vissuto una giornata epica: scattata nella discesa del Passo San Bernardino, con il compagno di squadra Pello Bilbao ha tirato a tutta sul Passo Spluga e nella salita finale, l'Alpe Motta, si è liberato di Romain Bardet (Dsm) andando così a vincere per la prima volta una tappa del Giro e blindando così il secondo posto nella classifica generale. Egan Bernal nella salita finale ha rimontato e staccato tutti gli altri (+24" da Caruso). Nel finale hanno sofferto Joao Almeida (Deuceninck) e Simon Yates (Bike Exchange) che erano i favoritissimi per la tappa. Il britannico ha lasciato per strada 50" rispetto a Caruso.

Un incredulo Caruso dopo l'arrivo faticava a credere al successo. Si tratta del terzo successo nella sua carriera da professionista che lo ha visto sempre svolgere ruoli di gregariato o comunque di supporto al capitano di turno (per alcuni anni anche Nibali). Siciliano, 34 anni, Caruso in carriera aveva vinto una tappa della Settimana Internazionale di Coppi e Bartali (2013) e il circuito Getxo (2020). Convocato diverse volte in Nazionale - ha partecipato a tre mondiale, piazzandosi decimo nel 2010 - vanta diversi piazzamenti nelle corse a tappe: nono alla Vuelta 2014, ottavo al Giro 2015, undicesimo al Tour 2017 e decimo al Tour 2020. "Ho pensato a tante cose negli ultimi metri 200 metri: alle fatiche delle ultime settimane e per arrivare a questo punto, al lavoro dei miei compagni. Ho realizzato un altro sogno, sono l’uomo più felice del mondo in questo momento. Mi reputo un ottimo professionista, ho fatto tanti piazzamenti in carriera. Oggi ho avuto la mia giornata da campione" ha detto Damiano Caruso a Rai Sport.

Domani, l'ultima tappa una crono di 30 chilometri con arrivo a Milano. La classifica generale: 1. Egan Bernal (Col, Ineos Grenadiers) in 85h41’47"; 2. Damiano Caruso (Ita, Bahrain Victorious) a 1’59", 3. Simon Yates (Gbr, Team BikeExchange) a 3’23"; 4. Aleksandr Vlasov (Rus) a 7’07", 5. Romain Bardet (Fra) a 7’48", 6. Daniel Felipe Martinez Poveda (Col) a 7’56", 7. Hugh John Carthy (Gbr) a 8’22"; 8. Joao Almeida (Por) a 8’50", 9. Tobias S. Foss (Nor) a 12’39" 10. Daniel Martin (Irl) a 16’48", 18. Vincenzo Nibali (Ita) a 1h03’27".

