Champions League, stasera la finale tra Manchester City e Chelsea. Orario, diretta tv e probabili formazioni

Terza finale di Champions League tutta inglese quella che va in scena stasera, sabato 29 maggio 2021, a Porto tra il Manchester City e il Chelsea. Le squadre allenate da Pep Guardiola e Thomas Tuchel hanno oggi un appuntamento con la storia. Per il City si tratta della prima finale nella sua storia in Champions League, per il Chelsea invece è la terza.

Il Manchester City è una delle squadre inglesi la cui storia è completamente cambiata nel periodo d’oro della Premier League. Dopo aver passato interi decenni all’ombra del più vincente e famoso Manchester United, l’arrivo di grandi capitali stranieri, prima thailandesi, poi degli Emirati Arabi Uniti, ha portato alla vittoria di cinque campionati in un decennio, prima con Roberto Mancini, poi con Manuel Pellegrini e infine con Guardiola, l’allenatore scelto non solo per continuare a vincere, ma per dare una nuova identità all’ambiente. Guardiola, che vanta due successi in Champions con il Barcellona, è al City dal 2016 e se ha dominato dentro i confini inglesi, è mancato sin qui lo squillo in Europa: questa finale è quindi l’opportunità per chiudere un decennio per molti aspetti rivoluzionario, con la coppa più ambita. Il Chelsea arriva alla sua terza finale in Champions sempre con un allenatore subentrato: accadde nel 2008 con Avram Grant, rimpiazzo di Mourinho, e poi con Roberto Di Matteo, che nel 2012 la vinse nell’incredibile finale di Monaco di Baviera appena due mesi dopo aver sostituito l’esonerato André Villas-Boas. Ora ci prova Tuchel che ha sostituito l'icona del club Lampard.

Il fischio d'inizio della partita è fissato per le ore 21 con diretta tv su Canale5 (in chiaro) e Sky Sport (payper views). Le probabili formazioni. MANCHESTER CITY (4-3-3): Ederson; Walker, Stones, Ruben Dias, Cancelo; Bernardo Silva, Rodri, Gundogan; Mahrez, De Bruyne, Foden. (A disposizione: Steffen, Carson, Laporte, Aké, Zinchenko, Mendy, Fernandinho, Ferran Torres, Sterling, Gabriel Jesus, Aguero). All. Guardiola. CHELSEA (3-4-2-1): Mendy; Christensen, Thiago Silva, Rudiger; Azpilicueta, Kanté, Jorginho, Chilwell; Mount, Pulisic; Werner. (A disposizione: Kepa, Caballero, Zouma, Marcos Alonso, Emerson Palmieri, James, Kovacic, Hudson-Odoi, Ziyech, Havertz, Abraham, Giroud). All. Tuchel. Arbitro: Antonio Mateu Lahoz (Spagna),

