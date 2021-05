Calcio, l'Uefa abolisce il gol doppio in trasferta e pensa alla F4 in Champions

La ratifica potrebbe arrivare il 9 luglio in occasione del comitato esecutivo

Una svolta epocale. La UEFA è pronta a cancellare la regola del gol che vale doppio nelle partite in trasferta delle sue competizioni internazionali (Champions League, Europa League ed Europa League Conference per la prossima stagione). Lo riferisce il prestigioso Times, secondo cui la Commissione Competizioni UEFA ha presentato questa raccomandazione, che dovrà essere ratificata in occasione del prossimo Comitato esecutivo previsto per il 9 luglio. La regola del gol in trasferta che vale doppio era stata introdotta nel 1965 ed estesa dal 1969 a tutte le competizioni europee.

"Sono favorevole a una Final 4 in Champions League". Lo ha detto il presidente dell’UEFA Aleksander Ceferin nel corso di una intervista a L’Equipe. Il numero 1 del calcio europeo apre alla possibilità di un mini torneo con semifinali e finale giocate nell’arco di una settimana nella stessa città come avvenuto lo scorso anno a Lisbona vista l’emergenza Covid.

"Sono rimasto molto deluso quando sono venuto a sapere della nascita della Superlega, una cospirazione portata avanti da alcuni club". Così il presidente dell’UEFA Aleksander Ceferin torna sui momenti concitati della nascita della Superlega, poi tramontata, nel corso di una intervista al quotidiano francese l’Equipe. Da Oporto, dove questa sera è in programma la finale di Champions League, il numero 1 del calcio europeo ha aggiunto che "è stato un bene perchè ha permesso di fare chiarezza nel calcio europeo, è stata una situazione stressante ma alla fine le cose sono tornate al loro posto. Per tutta la famiglia del calcio, il loro atteggiamento è scioccante e inaccettabile", ha detto ancora Ceferin dinanzi al fatto che Juventus, Real Madrid e Barcellona sono restii a ripudiare il progetto della Superlega come hanno già fatto gli altri 9 club inizialmente coinvolti.

