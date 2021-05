Yates vince la tappa di Alpe di Mera del Giro d'Italia 2021: Bernal si difende. Bene Caruso

28 maggio 2021 a

a

a

Spettacolo sull'ultima salita della tappa numero 19 del Giro d'Italia 2021, da Abbiategrasso all'Alpe di Mera (166 chilometri), che ha visto arrivare a braccia alzate Simon Yates (Bike Exchange). Il corridore britannico ha aggredito l'ultima salita, attaccando due volte: prima ai -5, poi ai -3. Egan Bernal (Ineos) si è difeso salendo con il suo passo scortato dai gregari Castrovejo e Martinez, per poi rompere gli indugi ai -2 ma chiudendo comunque un po' in affanno ma in totale controllo. In mezzo ai due si è piazzato il portoghese Joao Almeida (Deuceninck) che ha provato a vincere la tappa. Anche l'italiano Damiano Caruso (Barhain) si è difeso dopo aver inizialmente seguito Yates. Nessuno stravolgimento in classifica con distacchi minimi: Almeida ha chiuso a 10", Bernal a 27", Caruso a 32".

Giro, Nibali attacca: in discesa tocca gli 84 km/h e Moscon per inseguirlo cade

"Bella vittoria, sono contento per Simon. Il nostro obiettivo era vincere la tappe e rubare tempo a Bernal ma ha dimostrato di stare bene" svela Brent Copeland. "Ribaltare il Giro? Possiamo provarci ma il ritardo è ampio e alcuni dei nostri corridori strategici non stanno benissimo. Vediamo" aggiunge. "Tra provare a perdere il podio e vincere il Giro, proverà a vincerlo a discapito se dovesse succedere di perdere il podio. Magari potremmo sfruttare la volontà di altri corridori di vincere la tappa o migliorare la classifica" è l'annuncio arrembante di Copeland che vede un Yates in crescita. L'ultima tappa di montagna è dunque la grande occasione per provare a vincere il Giro strappandolo a un Bernal che però ha dimostrato di sapersi difendere bene grazie anche alla compattezza della squadra.

Giro d'Italia 2021, a Verona super volata di Nizzolo. Beffato Affini, terzo Sagan

Per Yates si tratta della sua quarta vittoria di tappa al Giro d'Italia. In carriera il britannico ha la Vuelta di Spagna nel 2018 e la classifica di miglior giovane al Tour nel 2017 in cui come miglior piazzamento ha il settimo posto.

Elia Viviani e Jessica Rossi, portabandiera azzurri alle Olimpiadi di Tokyo. Chi sono

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.