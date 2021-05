Allegri, la Juve lo annuncia con un rebus: Minnesota e il cavallo, poi la giacca di Carpi

28 maggio 2021 a

La Juventus ha ufficializzato Max Allegri: sarà di nuovo l'allenatore bianconero dalla stagione 2021/2022. Il social media manager prima di fare il classico annuncio si è divertito con un rebus davvero simpatico e molto apprezzato sui vari profili social. Infatti sono stati inseriti foto di alcuni indizi per raccontare il nuovo, anzi vecchio, allenatore della Juve.

Il social media manager ha prima inserito una foto dello stato del Minnesota. Un chiaro riferimento alla passione per i cavalli di Allegri. Infatti il tecnico in una conferenza stampa aveva raccontato un divertente episodio: "Una volta ho scommesso su un cavallo, Minnesota. L'allibratore mi disse che era più facile che io diventassi allenatore di calcio che vincesse quel cavallo. Alla fine ha vinto Minnesota e io ho vinto lo scudetto da allenatore". I riferimenti poi all'ippica e ai cavalli non sono mai mancati: "i calciatori sono come i cavalli, dopo un po' che vincono devono andare al prato per riposare. Con Benatia ho fatto così, dopo un po' di belle partite l'ho messo in panchina". E ancora: "Basta vincere i campionato di un punto, non di trenta. Nell'ippica c'è la vittoria di corto muso, se ci riesci sei primo altrimenti secondo. E tutti si ricordano del primo".

L'altro indizio è stato una giacca su un campo di calcio, riferimento a quando nel turno prima di Natale la Juventus stava perdendo con il Carpi e per dare la scossa ai suoi Max iniziò a dare di matto in panchina sino a sfilarsi la giacca e tirarla in campo. Poi i bianconeri vinsero quella partita trascorrendo un Natala sereno. A colpi di foto che hanno ripercorso il precedente ciclo di Allegri alla Juve, il club ha alla fine annunciato l'arrivo dell'allenatore livornese. Di sicuro durante le conferenze stampa ci sarà da divertirsi.

