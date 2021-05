Per il croato contratto triennale, in B Stroppa guiderà il Monza

Ivan Juric è il nuovo allenatore del Torino. Lo ha comunicato il club granata. Il tecnico croato siederà in panchina dal primo luglio 2021. Firmato un contratto triennale. "Il presidente Urbano Cairo accoglie Ivan Juric e tutto il suo staff con il più cordiale benvenuto a Torino e con un grande in bocca al lupo. Buon lavoro, Sempre Forza Toro", si legge nella nota del club. "Il presidente Urbano Cairo - si legge ancora - desidera ringraziare Davide Nicola e i suoi collaboratori per la dedizione, la professionalità e la passione mostrate in questi mesi alla guida del Toro: un ottimo lavoro che grazie al contributo di tutti ha permesso di raggiungere il traguardo indicato. Tutto il Torino saluta Davide Nicola e il suo staff e augura il meglio nel proseguimento della loro carriera".

Pirlo, invece, dopo la Juventus e le voci al Sassuolo è finito nel mirino anche dell'Udinese, mentre Spalletti è a un passo dal Napoli. A Roma, invece, dura contestazione a Inzaghi dopo il suo passaggio all'Inter. In serie B è invece ufficiale l'addio di Brocchi al Monza: è Stroppa il nuovo allenatore dei brianzoli.

