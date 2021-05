Giro d'Italia 2021, altimetria e orari della tappa con l'arrivo sull'Alpe di Mera oggi 28 maggio

28 maggio 2021 a

Iniziano oggi, venerdì 28 maggio 2021, i tre giorni che decideranno il Giro d'Italia di ciclismo. La carovana rosa affronterà infatti due tappe con arrivo in salita sulle Alpi, poi la cronometro finale. La diciannovesima tappa, da Abbiategrasso all'Alpe di Mera di 166 chilometri dovrebbe vivere sulla sfida tra Egan Bernal, leader della classifica regionale, e Simon Yates in crescita di condizione e voglioso di dare battaglia. Senza dimenticare però Damiano Caruso (secondo della classe), Aleksander Vlasov e Hug Carthy.

La tappa prevede tre ascese intervallate da lunghi tratti in falsopiano. Il primo Gpm, di quarta categoria, è di 13 chilometri ed è posizionato a -83 dalla fine (sostituisce la scalata del Mottarone dopo l’annullamento nel rispetto delle 14 vittime del crollo della funivia di domenica 23). Quindi discesa verso Stresa, si costeggerà il Lago Maggiore (traguardo volante a Baveno) per poi scalare il Passo della Colma (-29), un'ascesa di terza categoria lunga 7,5 chilometri tra il 6.4% e l'11%. Poi discesa verso Varallo, risalita dolce a Scopetta (secondo traguardo volante) e infine l'inizio della salita conclusiva quell'Alpe di Mera (Gpm di prima categoria) di 9.7 chilometri al 9% di media con picchi del 14% a tre chilometri dal traguardo. Ultimi chilometri infernali: è atteso un grande spettacolo.

La tappa prenderà il via alle 12.35 per terminare intorno alle 17.35 (cronotabella). L'intera tappa sarà trasmessa in diretta tv (prima su Raisport poi su Rai2 dalle ore 14, ma oltre alla Rai la visione sarà possibile anche su Eurosport). Diretta streaming su Raiplay ed Eurosportplayer. La classifica del Giro vede Egan Bernal (Ineos) in maglia rosa, Damiano Caruso (Barhain) a 2'21", Simon Yates (Team Bike Exchange) a 3'23", poi Aleksander Vlasov (Astana) a 6'03" e Hugh Carthy (Ef) a 6'09".

