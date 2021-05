Juventus-Allegri è fatta: accordo triennale

Max torna in bianconero, bruciata la concorrenza dell'Inter

27 maggio 2021 a

a

a

Max Allegri torna alla Juventus. Il tecnico livornese alla fine ha deciso di accettare le lusinghe di Madama anche per via della promozione di Federico Cherubini a capo dell'area tecnica e dopo un lungo corteggiamento di Andrea Agnelli. Per lui è pronto un contratto triennale a quasi 9 milioni di euro a stagione. La Juventus è riuscita a bruciare la concorrenza dell'Inter, bloccata prima della decisione di Conte di andarsene. L'ufficializzazione potrebbe arrivare in giornata, al massimo domani.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.