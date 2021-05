Ringhio Fiorentina, Gennaro Gattuso è il nuovo allenatore | Video

25 maggio 2021 a

Gennaro Ringhio Gattuso è il nuovo allenatore della Fiorentina. Ad annunciarlo è stata la stessa società viola con un tweet.

Gattuso nelle ultime due stagioni ha guidato il Napoli, vincendo la Coppa Italia nella stagione 2019-20. La notizia cominciava a essere nell'aria, dopo che la stessa Fiorentina aveva superato nelle ultime ore la concorrenza della Lazio. Nuova opportunità dunque per Gattuso, accolto con entusiasmo da Rocco Commisso: il presidente italoamericano della Fiorentina da tempo lo corteggiava e ora ha concretizzato l'affare. Prima dell'esperienza tra alti e bassi a Napoli, Gattuso aveva allenato per una stagione e mezzo il "suo" Milan, sfiorando anche in quella circostanza la qualificazione in Champions, piazzandosi al quinto posto a un solo punto dall'Inter allora allenata da Spalletti.

Mossi i primi passi in panchina al Sion nel 2013, in veste di allenatore-giocatore, Gattuso era stato ingaggiato dal Palermo in serie B nello stesso anno, salvo poi essere esonerato dopo sei giornate. A seguire l’esperienza all’Ofi Creta, durata sei mesi e conclusa con le dimissioni, quindi il Pisa, che guida dal 2015 al 2017 portandolo in serie B ma non evitando nella sua seconda stagione la retrocessione in C. Curiosamente, sia all'Ofi Creta che al Pisa, Gattuso ha avuto a che fare con società con gravi problemi societari, affrontati da Ringhio con grande dignità in entrambe le occasioni. Riparte nel 2017 dalla Primavera del Milan salvo poi essere catapultato alla guida della prima squadra dopo l’esonero di Montella: un sesto e un quinto posto oltre a una finale di Coppa Italia persa contro la Juve il suo bilancio. Il resto appunto è storia recente, con la mancata qualificazione in Champions con il Napoli, svanita per il pareggio all'ultima giornata contro il Verona, un match che forse ha macchiato la sua avventura sulla panchina dei partenopei.

