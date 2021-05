Giovanni Malagò: "Verso il riconoscimento degli sport virtuali"

Francesco Fredella 25 maggio 2021 a

a

a

Lo sport virtuale diventa disciplina olimpica? Sarebbe una rivoluzione. Un vero e proprio balzo in avanti, che lascia tutti senza fiato. Positivamente. Si tratta di un'inversione di tendenza che strizza l'occhio alle nuove generazioni e non solo. E sembra che il passo ormai sia vicinissimo. Infatti se ne parla da tempo e questo è bastato ad entusiasmare tutti gli sportivi. Giovanni Malagò, da poco riconfermato alla guida del Coni, a Roma ha fatto il punto su quanto sta accadendo nel mondo gli sport virtuali nel corso di un evento che è stato trasmesso anche in streaming.

Il Milan scarica Donnarumma e prende Maignan. Linciaggio sui social: "Venduto"

"Quando ho capito che le cose stavano cambiando? Un giorno, ad una sessione del Cio. Ad un certo punto si parlava degli e-games, non mi sarei mai aspettato che si parlasse di questo nei confronti di un mondo che era prepotentemente sulla scena", racconta Malagò durante l’ultimo incontro sugli sport virtuali e sul loro impatto sociale. "Questo fenomeno è in crescita esponenziale, meglio che ci sia qualcuno che lo controlli e lo vigili con regole e giustizia sportiva. E' questo il ruolo del Comitato olimpico nei confronti di chi approccia a tale attività", continua Malagò. Che parla di Federazione di servizio (un vantaggio per tutti) con l'arrivo degli sport virtuali alle Olimpiadi.

Tacconi: "Niente pace con Zenga in tv. Ma sono pronto per Grande Fratello Vip"



“Quando tutto è iniziato, due anni fa, non avremmo mai pensato di arrivare fin qui”, dice Daniele Di Lorenzo, vicepresidente del Comitato degli esperti Coni. “I giovani sono il nuovo presente, il nostro compito sarà quello di far rispettare i valori dello sport. Ed è per questo motivo che stiamo portando avanti molti progetti con gli oratori o istituti carcerari con particolare attenzione ai giovani”. Per Di Lorenzo le parole d’ordine sono: sana competizione, spirito e aggregazione. “Siamo pronti ad iniziare quel lavoro da fare insieme. Non dobbiamo deludere i giovani”, conclude Di Lorenzo.

Lukaku, lacrime per lo Scudetto dell'Inter: "Per una promessa a mio nonno quando è morto"

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.