Giro d'Italia, Bernal vince la tappa di Cortina e ipoteca la vittoria finale

24 maggio 2021 a

a

a

Egan Bernal ha vinto in solitaria la sedicesima tappa del Giro d’Italia 2021, 153 chilometri da Sacile a Cortina d’Ampezzo con 3600 metri di dislivello. Ora è sempre più padrone della corsa a tappe rosa dopo aver "schiacciato" i rivali in quello che doveva essere il tappone dolomitico e che invece è stato accorciato per il maltempo con l'annullamento della scalata del passo Fedaia e del Podoi.

Il colombiano della Ineos Grenadiers ha ipotecato la vittoria finale, guadagnando su tutti gli avversari diretti con un attacco micidiale sul Passo Giau a 20 chilometri dal traguardo. Secondo il francese Romain Bardet (Team DSM), arrivato con Damiano Caruso (Bahrain Victorious) a 26″ di ritardo: il siciliano è ora secondo nella classifica generale. Staccati il britannico Simon Yates (Team BikeExchange) e il russo dell’Astana Aleksandr Vlasov. La frazione, condizionata dal maltempo, è stata accorciata di 59 km, con la cancellazione del Passo Fedaia e del Pordoi per evitare ai corridori troppi rischi nelle discese successive ai Gpm. Niente da fare per Vincenzo Nibali: il siciliano della Trek-Segafredo, in fuga fin dal mattino insieme con una ventina di uomini, è stato ripreso e poi staccato dai migliori sul Giau. Domani, martedì 25 maggio, ultimo giorno di riposo prima del rush finale: la 104esima Corsa Rosa ripartirà mercoledì 26 maggio con la 17esima tappa, 193 chilometri da Canazei a Sega di Ala.

Bernal si toglie anche il gusto di levarsi di dosso all'ultimo l'ormai celebre mantellina nera della Ineos, particolarmente aerodinamica e usata in incognito anche da qualche altro team, e mostrare l'orgoglio di essere in rosa e con sempre maggior autorevolezza. Caruso chiude alle spalle di Bardet ma è secondo in classifica generale.Il colombiano sta dominando.

Giro d'Italia 2021, a Verona super volata di Nizzolo. Beffato Affini, terzo Sagan

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.