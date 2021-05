Napoli-Verona 1-1, scontro tra Juric e il giornalista Sky: "Hai detto una cag*ta, porta rispetto" | Video

23 maggio 2021 a

a

a

Polemica in tv tra l'allenatore del Verona, Juric, e il giornalista di Sky, Massimo Ugolini, al termine del match tra il Napoli e l'Hellas terminato 1-1, costato agli uomini di Gattuso la qualificazione alla prossima Champions League. Il giornalista ha esordito con la sua domanda: "Un Verona diverso rispetto alle ultime partite", facendo riferimento ai risultati mediocri degli scaligeri in questo finale di stagione.

E qui Juric si è subito infuriato, ha alzato la mano e ha interrotto Ugolini: "E questa è una grande cag*ta - ha affermato - vai a vedere le prestazioni che abbiamo fatto. Porta rispetto". E l'intervista è praticamente finita lì. Caressa ha provato a calmare l'allenatore del Verona, senza riuscirci. "Due stagioni con te. Ringraziandoti per il lavoro svolto, ti auguro successi ovunque tu vada. Un abbraccio anche a tua moglie e ai tuoi figli", questo il breve messaggio via Twitter con il quale Aurelio De Laurentiis congeda di fatto Rino Gattuso da allenatore del Napoli. La squadra partenopea, pareggiando 1-1 col Verona, ha fallito l’accesso alla Champions. Soddisfazione, seppur moderata, in casa Juventus: "Mi vedo al 100% sulla panchina della Juve anche nel prossimo anno, ma non sono io che decido - ha dichiarato Andrea Pirlo -. Intanto ci godiamo questa vittoria (comodo 4-1 rifilato al Bologna di Mihajlovic), avremo tempo per poterne parlare con la società. Per me era importante finire bene il lavoro iniziato questa estate, vincendo la Coppa Italia e conquistando la qualificazione alla prossima Champions. Vediamo che decisione verrà presa su di me, io mi sono impegnato sempre al 100% per la squadra", ha concluso ancora l'allenatore della Juventus. Per i bianconeri una Coppa Italia e la qualificazione in Champions League strappata in extremis, ma uno Scudetto andato in direzione Milano, sponda Inter, dopo nove titoli di fila.

Suicidio Napoli con il Verona, Milan e Juventus vincono e vanno in Champions League | Video

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.