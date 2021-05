Suicidio Napoli con il Verona, Milan e Juventus vincono e vanno in Champions League | Video

23 maggio 2021 a

Suicidio Napoli all'ultima giornata di Serie A. Domenica 23 maggio infatti i partenopei non sono andati oltre l'1-1 casalingo contro il Verona senza più motivazioni di classifica.

Al contrario, il Milan ha battuto l'Atalanta e la Juventus ha sbancato Bologna. Per i rossoneri secondo posto proprio davanti ai bergamaschi, mentre i bianconeri sono finiti al quarto. Pioli e Pirlo quindi sono riusciti a qualificarsi alla prossima Champions League, lontanissimi tuttavia dall'Inter campione d'Italia a quota 91 punti.

Tornando al Napoli, i partenopei di Gattuso teoricamente avevano l'impegno più facile, al San Paolo contro il già sazio Verona. Nella ripresa i gol, illusione Napoli con la rete dell'ex Rrahmani, ma al 24' Faraoni ha ristabilito la parità. E gli azzurri non sono più riusciti a segnare. Nel frattempo il Milan, grazie a un doppio rigore di Kessiè, hanno regolato l'Atalanta, scavalcandola in classifica e spezzando il sogno della Dea di Gasperini di piazzarsi al secondo posto. Ancora terza piazza dunque per i bergamaschi, davanti - in virtù dei migliori scontri diretti - alla Juventus, che ha travolto il Bologna al Dall'Ara. E' finita 4-1 per i bianconeri: a segno Chiesa, Morata (due volte) e Rabiot. Per gli emiliani gol della bandiera da parte di Orsolini. Oltre all'Inter campione d'Italia pertanto, si qualificano per la prossima Champions League il Milan, l'Atalanta e la Juventus. Grande delusione per il Napoli, che ha fermato la sua rincorsa proprio sul più bello. Gattuso, ormai ai saluti, ha concluso la stagione non certo nel migliore dei modi. Napoli e Lazio in Europa League, Roma nella nuova competizione della Conference League. Retrocedono in Serie B, Crotone, Parma e Benevento. I Sanniti hanno chiuso all'ultimo turno pareggiando 1-1 contro il Torino, squadra che l'ha preceduta in classifica e che si è salvata in extremis in settimana grazie allo 0-0 dell'Olimpico contro la Lazio.

