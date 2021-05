Ternana-Perugia, la diretta della Supercoppa

Foto di Stefano Principi

64' GOL Ternana in vantaggio (1-0): assist geniale di Falletti per l'inserimento di Salzano che buca in uscita Minelli.

62' primo cambio della partita, lo fa il Perugia: Di Noia al posto di Minesso.

59' azione della Ternana, salva la difesa biancorossa vicino alla porta.

58' Rosi di testa svetta su tutti, ma il colpo di testa esce di poco a lato della porta.

57' cross di Elia, Melchiorri in spaccata devia verso la porta, Iannarilli salva.

54' percussione di Kouan, palla in mezzo all'area, doppio rimpallo ma nessuno tra i biancorossi riesce a deviare verso la porta.

PRIMO TEMPO Perugia più intraprendente rispetto alla Ternana. I grifoni vanno vicinissimi al gol con Melchiorri e Minesso che non riescono a sfruttare l'errore di Kontek. Fere in gestione, a parte alcuni guizzi di Partipilo e Falletti.

46' Dopo un minuto di recupero finisce il primo tempo: 0-0.

44' bel fraseggio della Ternana, la conclusione di Falletti si alza sopra la traversa.

39' ammonito Vanbaleghem (Perugia).

38' Melchiorri va giù in area, l'arbitro fa proseguire l'azione.

37' altro tentativo di Sounas, ancora Iannarilli attento.

34' punizione di Sounas, Iannarilli risponde sicuro.

31' primo ammonito della partita: Kontek (Ternana), fallo su Elia.

28' blitz in area biancorossa di Falletti, tiro secco, la palla scuote l'esterno della rete.

26' cross pericoloso di Rosi, Kontek si rifugia in angolo.

24' doppia occasionissima del Perugia: Kontek sbaglia rinvio e prima Melchiorri (Iannarilli si oppone) e poi Minesso (fuori) non trovano il gol.

21' percussione in area di Melchiorri ma nessun grifone in area raccoglie il suo tiro-cross

19' cross di Furlan dalla sinistra, girata di testa di Vantaggiato: palla alta sopra la traversa

18' squillo della Ternana: Partipilo per Vantaggiato in area, palla imprecisa

11' taglio al sopracciglio per Kouan, ma l'ivoriano torna subito in campo.

7' calcio d'angolo di Sounas, Melchiorri sul primo palo ci prova di tacco ma trova l'opposizione di un difensore.

5' tentativo dalla distanza di Crialese, palla in calcio d'angolo.

3' lancio di Kouan in profondità, palla troppo lunga per Melchiorri.

Le formazioni. TERNANA (4-2-3-1): Iannarilli; Defendi, Boben, Kontek, Mammarella; Proietti, Salzano; Partipilo, Falletti, Furlan; Vantaggiato. (A disposizione: Casadei, Laverone, Russo, Frascatore, Damian, Paghera, Palumbo, Peralta, Onesti, Torromino, Ferrante, Raicevic). All. Lucarelli. PERUGIA (4-3-1-2): Minelli, Rosi, Sgarbi, Monaco, Crialese; Kouan, Vanbaleghem, Sounas; Minesso; Elia, Melchiorri. (A disposizione: Fulignati, Bocci, Cancellotti, Favalli, Di Noia, Angori, Konate, Falzerano, Bianchimano, Murano, Vano). All. Caserta. ARBITRO: D’Ascanio di Ancona.

Tutto pronto a Terni per la gara decisiva della Supercoppa di Lega Pro 2020/2021. In campo Ternana e Perugia per un derby storico: è la prima volta che mette in palio un trofeo.

