Supercoppa, derby Ternana-Perugia: dove vederla e probabili formazioni

Lucarelli: "Trofeo nel mirino". Caserta: "Faremo di tutto per vincere. Non è una partita come le altre"

Un derby che vale la Supercoppa di Serie C. Ternana e Perugia si sfidano questo pomeriggio - ore 15 stadio Liberati di Terni - e per la prima volta con in palio un trofeo. Insomma non è solo una questione di campanile stavolta, c'è un appuntamento con la storia. Che poi i tifosi ci tengano in particolar modo lo hanno dimostrato nelle ore precedenti la sfida con i vari gruppi ultrà che hanno salutato le due squadre caricandole a dovere. La Ternana può aggiudicarsi il trofeo anche con il pareggio (i rossoverdi hanno battuto il Como 0-3), al Perugia serve solo la vittoria (2-1 ai lariani).

La Ternana dei record contro il Perugia dei miracoli: la sfida anche a Subbuteo

"In questa stagione di Serie C di sicuro ha vinto l’Umbria. La Ternana quest’anno ha fatto qualcosa di straordinario e il Perugia è stato molto bravo nel tornare in Serie B un anno dopo la retrocessione” ha detto alla vigilia Cristiano Lucarelli. L'allenatore delle Fere - con un passato da giocatore e, suppur breve, anche da allenatore, entra in clima derby: "Abbiamo messo nel mirino la Supercoppa, ho visto i ragazzi sul pezzo e molto concentrati". Sul calore dimostrato dai tifosi: "Vederli e sentirli mi ha fatto venire la pelle d'oca. Lotteremo in campo sopratutto per loro". “Andiamo a Terni con la consapevolezza di essere forti. Faremo di tutto per vincere una partita che non è come tutte le altre e che ci farà capire la nostra forza anche in ottica futura. Al di là del risultato, la nostra rimane un’annata straordinaria" analizza invece Fabio Caserta privo, per l'ultima partita della stagione, di Angella, Negro, Moscati e Burrai tutti ai box per guai fisici. Sul fronte rossoverde sicuri forfait di Celli, Suagher e Palumbo (comunque convocato).

Ternana-Perugia, le disposizioni per ordine e sicurezza pubblica. Le decisioni

La partita sarà trasmessa in diretta tv su Raisport (57 e 58) e Cusano Italia Tv (canale 264 del digitale) e in streaming su Eleven Sports. Le probabili formazioni: TERNANA (4-2-3-1): Iannarilli; Defendi, Boben, Kontek, Mammarella; Proietti, Salzano; Partipilo, Falletti, Furlan; Vantaggiato. (A disposizione: Casadei, Laverone, Russo, Frascatore, Damian, Paghera, Palumbo, Peralta, Onesti, Torromino, Ferrante, Raicevic). All. Lucarelli. PERUGIA (4-3-1-2): Fulignati; Rosi, Sgarbi, Monaco, Crialese; Kouan, Vanbaleghem, Di Noia; Minesso; Elia, Melchiorri. (A disposizione: Minelli, Bocci, Cancellotti, Favalli, Angori, Sounas, Konate, Falzerano, Bianchimano, Murano, Vano). All. Caserta. ARBITRO: D’Ascanio di Ancona.

Video su questo argomento Gli ultras del Perugia caricano la squadra prima del derby: "Grifone unico vanto della regione"

