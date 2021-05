Federica Pellegrini, rimonta pazzesca per l'argento agli Europei di nuoto: "Sono ancora viva"

20 maggio 2021 a

Federica Pellegrini non smette mai di stupire e dopo l’argento in staffetta ne conquista un altro nei "suoi" 200 stile libero agli Europei di Budapest. Si tratta della medaglia numero 17 agli Europei, la 55 in carriera. Un argento che sa un po' di beffa, perché distante appena due centesimi dall’oro conquistato dalla ventenne ceca Barbora Seemanova, ma la Divina se lo tiene stretto. Federica si è nascosta per le prime tre vasche, restando alle spalle di una scatenata Bonnet, poi crollata sul più bello e alla fine fuori dal podio. Negli ultimi 50 metri, invece, la Pellegrini dà fondo a tutte le energie e per un soffio non si va a prendere il quinto oro europeo della carriera nella gara che ama di più. "Sono ancora viva" si è lasciata sfuggire dopo la gara: insomma la regina del nuoto mondiale non ha intenzione di mollare lo scettro e chi aveva qualche dubbio è servito (clicca qui per vedere il video).

"Sono molto contenta, per me oggi la medaglia non era così scontata, eravamo in 4 molto vicine", assicura la fuoriclasse veneta. "Onestamente ero un po' provata, in una settimana di gare così serrate è stato un rischio, non ero sicura di reggere anche tre 200 individuali ma con Matteo (Giunta, ndr) abbiamo deciso di complicarci la vita. Dopo la staffetta così buona ho deciso di provare, è stata una gara molto dosata, alla fine non ne avevo più ma va benissimo così".

E ancora: "Sono molto soddisfatta di come ho gestito la gara, non sono veloce come lo ero a Riccione ma abbiamo scelto di fare un passaggio al centro più dosato per cercare il ritorno alla mia maniera". Federica ammette che "una settimana così densa di gare non l’ho mai fatta nella mia vita ma se sopravvivo fino alla fine è un buon punto di partenza, una buona risposta verso Tokyo".

