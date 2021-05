Giro d'Italia 2021, Nibali attacca: in discesa tocca gli 84 km/h e Moscon per inseguirlo cade. Il video

20 maggio 2021 a

La dodicesima tappa del Giro d'Italia, che ha portato la carovana rosa da Siena a Bagno di Romagna dopo 212 chilometri ha visto Vincenzo Nibali (Trek Segafredo) protagonista. Prima un attacco in salita, combinato con il compagno di squadra Giulio Ciccone, ma neutralizzato dalla Ineos della maglia rosa Egan Bernal. Poi un altro in discesa in cui ha toccato gli 83,9 km/h. Una velocità che è costata cara a Gianni Moscon: il ciclista della Ineos nel tentativo di restare sulla scia di Nibali è caduto scivolando in curva (clicca qui per vedere il video).

La tappa, che ha visto la fuga arrivare al traguardo con l'italiano Vendrame bravo a primeggiare allo sprint davanti a Hamilton dopo aver staccato nel finale Brambilla e Bennett, per quanto riguarda i big ha vissuto sul braccio di ferro negli ultimi quindici chilometri tra la Ineos e Nibali che ha provato a evadere due volte dal controllo dello squadrone britannico, il secondo tentativo è andato a buon fine anche se il siciliano ha guadagno appena 8". Un segnale che forse la migliore condizione sta arrivando e che magari Nibali può essere protagonista nelle prossime tappe di montagna e la variabile impazzita dell'ultima settimana del Giro.

"Era giusto provarci" ha detto all'arrivo Nibali. "Poi la discesa era pericolosa e così ho deciso di prenderla in testa" ha spiegato il siciliano che si trova in classifica generale al tredicesimo posto a 4'04" dalla maglia rosa Bernal. Nibali nella sua carriera ha già vinto il Giro d'Italia nel 2013 e 2016 oltre a una lunga serie di piazzamenti sul podio. Ha vinto anche una edizione del Tour de France (2014) e una della Vuelta (2010). Nel suo palmeres ci sono anche due titoli di campione italiano e tre classiche monumento: la Milano-Sanremo (2018) e il Giro di Lombardia (2015 e 2017). Quest'anno il suo grande obiettivo sono i Giochi Olimpici di Tokyo.

