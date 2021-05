Giro d'Italia 2020, Vendrame vince la tappa di Bagno di Romagna e piange: "Volevo smettere"

Nibali attacca e guadagna 8". De Marchi cade e si frattura la clavicola: ritirato

Andrea Vendrame (Ag2r) vince la dodicesima tappa del Giro d'Italia 2021, da Siena a Bagno di Romagna, tra le più lunghe della corsa rosa con i suoi 212 chilometri. L'italiano, alla sua prima vittoria di prestigio in carriera, ha regolato in volata l'australiano Lucas Hamilton ( Team Bike Exchange). I due sono riusciti a evadere nel finale a George Bennett (Jumbo Visma) e Gianluca Brambilla (Trek Segafredo), i più forti della fuga partita subito dopo il via e che ha visto protagonisti - tra gli altri - anche Ulissi e Visconti. "L'ho cercata da tanto una vittoria del genere, si avvera un sogno. L'emozione è fortissima e ringrazio il mio compagno Bouchard per il contributo che mi ha dato in questa tappa" ha detto Vendrame comosso all'arrivo: "Volevo smettere, ne ho passato di cotte e di crude dopo l'infortunio" ha aggiunto.

Una tappa che ha visto protagonista nel finale Vincenzo Nibali (Trek Segafredo): il due volte vincitore della corsa rosa nel 2013 e 2016 ha attaccato nell'ultima salita con il compagno di squadra Giulio Ciccone, una volta ripreso ha poi nuovamente allungato in discesa arrivando con un vantaggio di 8" sul gruppo dei migliori costringendo la squadra della maglia rosa Bernal, a impegnarsi nell'inseguimento. Un piccolo test per le prossime tappe quando arriveranno le montagne e Nibali cercherà un'azione per dare un senso alla sua partecipazione al Giro purtroppo ostacolata dalla caduta con frattura del polso qualche giorno prima della partenza della corsa rosa.

Da segnalare nella tappa appenninica la caduta di Alessandro De Marchi, maglia rosa per due giorni, è stato costretto al ritiro. In un tratto in discesa nella zona del Chianti è caduta a terra riportando la frattura della clavicola e forti contusioni al costato che, nei primi momenti dopo la caduta, gli hanno reso difficile la respirazione.

