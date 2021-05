Elia Viviani e Jessica Rossi, portabandiera azzurri alle Olimpiadi di Tokyo. Chi sono

20 maggio 2021 a

Elia Viviani e Jessica Rossi saranno i portabandiera azzurri alla cerimonia inaugurale dei Giochi Olimpici di Tokyo che si svolgeranno in Giappone in estate. Una scelta che scrive la storia. Il Comitato Olimpico Nazionale Italiano, per la prima volta dall’introduzione della figura del portabandiera - i Giochi di Stoccolma 1912, quando il ruolo venne attribuito al ginnasta Alberto Braglia - ha deliberato una doppia designazione in vista di Tokyo 2020, in ossequio alle raccomandazioni del Comitato Olimpico Internazionale. I due olimpionici rappresentano tiro a volo e ciclismo, due discipline che non avevano mai avuto l’onore di vedere nominati propri atleti in occasione del solenne momento che sancisce l’inizio della manifestazione a cinque cerchi. Il presidente del Coni, Giovanni Malagò, ha ufficializzato la scelta questa mattina alla Giunta che si è riunita al Salone d’Onore del Coni al Foro Italico.

Elia Viviani, 32 anni. originario di Isola della Scala in provincia di Verona, è un ciclista che alterna la strada alla pista. Professionista dal 2010, su strada ha vinto cinque tappe al Giro, tre alla Vuelta e una al Tour. Campione italiano nel 2018 ed europeo nel 2019, su pista ha vinto invece la medaglia d'oro nell'omnium ai Giochi olimpici di Rio de Janeiro 2016 - titolo che proverà a difendere in Giappone - sette titoli ai campionati europei e due medaglie d'argento e una di bronzo ai campionati del mondo. In questi giorni sta partecipando al Giro d'Italia. Anche la sua fidanzata è una ciclista, la friulana Elena Cecchini che tra pochi giorni compirà 29 anni.

Jessica Rossi, 29 anni, originaria Renazzo, frazione di Cento in provincia di Ferrara, è una tiratrice. Vincitrice della medaglia d'oro ai Giochi olimpici di Londra 2012 nel trap femminile, occasione in cui ha conquistato anche il record del mondo con 99 piattelli colpiti su 100, in carriera vanta anche tre titoli mondiali (2009, 2013 e 2017). Quella giapponese sarebbe la terza partecipazione alle Olimpiadi. Jessica è sposata con Mauro De Filippis ex compagno di squadra.

