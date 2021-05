Golf, PGA Championship al via con Francesco Molinari e tanti big mondiali

A Kiawah Island, nel South Carolina, il secondo Major maschile del 2021

I campioni del golf mondiale si sfidano nella 103esima edizione del PGA Championship, secondo Major maschile del 2021 in programma dal 20 al 23 maggio a Kiawah Island. Nel South Carolina Francesco Molinari, assente nel 2020, sarà l’unico azzurro in gara. A ospitare la competizione, per la seconda volta nella storia del torneo, la prima dal 2012, sarà l’Ocean Course del Kiawah Island Golf Resort, allungato fino a 7.876 yard, il percorso più lungo nella storia di un evento del Grande Slam, con dieci buche che affacciano sull’Oceano Atlantico e dove il vento può fare la differenza.

PGA Championship, Francesco Molinari rientra dopo l’assenza del 2020 Dopo un ottimo inizio di 2021 con tre Top 10 nelle prime quattro gare giocate, Francesco Molinari ha incontrato le prime difficoltà. E negli ultimi appuntamenti giocati è reduce da tre uscite al taglio e un 52/o posto al The Masters. Il torinese, assente nel 2020, è stato tra i grandi protagonisti nel 2018 (sesto) e, soprattutto, nel 2017, quando chiuse il PGA Championship al secondo posto – al pari di Patrick Reed e Louis Oosthuizen – alle spalle solo di Justin Thomas. Nel 2019 non è andato oltre la 48/a posizione e quest’anno Molinari proverà a confermare il buon trend con questo appuntamento su un campo che non ammette errori.

Quanti campioni in gara: Spieth per il Grande Slam, McIlroy il favorito Quando si affrontano praticamente tutti i migliori giocatori al mondo (ad eccezione di Tiger Woods, out per il grave incidente d’auto in cui è rimasto coinvolto lo scorso febbraio) azzardare un pronostico è complicato. Eppure per i bookmaker è Rory McIlroy il grande favorito della vigilia. Lì dove trionfò nel 2012 (riuscì a imporsi anche nel 2014, ma nel Kentucky), staccando di ben 8 colpi – il margine più ampio nella storia della gara – l’inglese David Lynn, il nordirlandese torna in campo dopo aver conquistato la 19esima vittoria sul PGA Tour al Wells Fargo e sarà tra i campioni più attesi. Dovrà fare i conti anche e soprattutto con Dustin Johnson (numero 1 mondiale), non al meglio delle condizioni per un problema al ginocchio, che proverà a vincere per la prima volta in carriera il PGA Championship dopo due secondi posti consecutivi nel 2019 e nel 2020. Mentre Jordan Spieth (secondo nel 2015) punta a completare il Grande Slam, per emulare così Gene Sarazen, Ben Hogan, Gary Player, Jack Nicklaus e Woods.

