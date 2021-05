Atalanta-Juventus, probabili formazioni e dove vederla in tv. In palio la Coppa Italia

19 maggio 2021 a

E' il giorno della finale di Coppa Italia. Alle 21, di mercoledì 19 maggio, allo Stadio Olimpico di Roma va in scena la finalissima Atalanta-Juventus. Per la prima volta da mesi ci sarà il pubblico anche se in quantità estremamente ridotta. Quattromila persone che potranno assistere dal vivo alla partita. Tutti gli altri dovranno seguirla in televisione, diretta su Rai 1 dalle 20.30. L'Atalanta insegue un trofeo che manca dal 1963 e vuole coronare appunto con una vittoria questi anni di crescita che l'hanno portata, sotto la guida di Gasperini, a diventare una delle grandi del campionato italiano (3 qualificazioni Champions in 3 anni). La Juventus vuole salvare in parte una stagione giudicata dai tifosi deludente. In ogni caso i bianconeri di Andrea Pirlo si giocano il secondo trofeo stagionale dopo aver vinto a gennaio la Supercoppa Italiana ai danni del Napoli.

Gasperini dovrà fare a meno di Kovalenko che è infortunato. Per il resto spazio all'ormai collaudato 3-4-1-2 con Pessina che è in vantaggio per una maglia da titolare sulla trequarti alle spalle di Malinovskyi e Zapata. Muriel e Ilicic dovrebbero partire dalla panchina. In difesa Toloi con Romero e Djimsiti. A centrocampo la diga composta da De Roon e Freuler con Hateboer e Gosens sulle fasce. Nella Juventus titolare Gigi Buffon in porta che va a caccia di record. In caso di vittoria, infatti, diventerebbe il giocatore con più successi nel torneo insieme a Roberto Mancini con sei titoli. Pirlo dovrà fare a meno di Alex Sandro squalificato. Dunque Danilo sarà spostato a sinistra con Cuadrado che arretra. I centrali saranno Chiellini e De Ligt visto che Bonucci non ha recuperato da una botta alla caviglia. Bentacur e Rabiot in mediana con McKennie e Chiesa larghi. In avanti Dybala e Cristiano Ronaldo.

Queste le probabili formazioni. Atalanta: Gollini; Toloi, Romero, Djimsiti; Hateboer, De Roon, Freuler, Gosens; Pessina; Malinovskyi, Zapata. All.: Gasperini. Juventus: Buffon; Cuadrado, De Ligt, Chiellini, Danilo; McKennie, Bentancur, Rabiot, Chiesa; Dybala, Ronaldo. All. Pirlo.

