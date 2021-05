Giro d'Italia 2021, a Foligno volata di Sagan. Bruciati Gaviria e Cimolai

17 maggio 2021 a

Volata doveva essere e volata è stata nella decima tappa del Giro d'Italia 2021 di ciclismo che ha portato la carovana rosa da L'Aquila a Foligno. Dopo 139 chilometri sprint vincente di Peter Sagan (Bora Hansgrohe) nel rettilineo di via Sauro. Lo slovacco si è rivelato il più forte - insieme alla sua squadra che ha tenuto cucito il gruppo negli ultimi chilometri - rintuzzando il tentativo di Juan Sebastian Molano (Uae) e resistendo al ritorno di Fernando Gaviria (Uae) e di Davide Cimolai (Israel Start-Up Nation). Per il corridone slovacco si tratta della seconda vittoria di tappa in carriera al Giro. E si prende anche la maglia ciclamino (classifica a punti) con l'obiettivo di indossarla sino all'arrivo finale di Torino. Staccati altri velocisti come Merlier e Nizzolo che hanno perso terreno nella salita del Valico dell Somma.

Una tappa velocissima quella che dall'Abruzzo ha visto la carovana risalire lo Stivale entrando in Umbria nella provincia di Terni, toccando Piediluco, Arrone e Montefranco, scalando il Gpm del Valico della Somma (provincia di Perugia). Poi Campello sul Clitunno - traguardo volante con grande bagarre tra la Ineos e la Deuceninck che hanno addirittura lanciato la volata con Evenepoel che ha guadagnato un secondo su Bernal - Borgo Trevi, Sant'Eraclio e poi il traguardo a Foligno. Bellissime le immagini dei migliori scorci umbri lungo il percorso con la voce dello scrittore Fabio Genovesi che ha raccontato diversi aneddoti tra cui quello di Barbara Bouchet che lasciava Cinecittà per cercare saltuariamente un po' di relax a Piediluco.

Non cambia la classifica generale, a parte i pochi secondi gudaganti dai due capoclassifica con il traguardo volante: 1) Egan Bernal (Ineos Grenadiers); 2) Remco Evenepoel (Deceuninck-Quick Step) +14"; 3) Aleksandr Vlasov (Astana Pfremier Tech) +22"; 4) Giulio Ciccone (Trek Segafredo) +37"; 5. Attila Valter (Groupama FDJ) +44".

