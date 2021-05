Autodromo dell'Umbria, tutti i vincitori della domenica motoristica

Quattro i campionati: Trofeo Italia Classico, Trofeo Italia Storico, Formula 850 e Challenge FORD MPM.

La pioggia non ha concesso tregua nella domenica motoristica svoltasi oggi all’Autodromo dell'Umbria. Sul tracciato di Magione sono scesi a confrontarsi i campionati automobilistici Trofeo Italia Classico, Trofeo Italia Storico, Formula 850 e Challenge FORD MPM. Nel Trofeo Italia Classico (auto moderne di scaduta omologazione) la Renault Clio di Ivan Pozzetto è stata la più veloce sotto il traguardo; alle sue spalle la Seat Ibiza di Giovanni Grasso, mentre sul terzo gradino del podio è salito Federico Meli Parrinello su Peugeot 106 Rally. 19mo posto per l’unica donna in gara, Marina Pasqualoni (anche lei su Peugeot 106 R). Nel Trofeo Italia Storico (autostoriche di piccole e medie motorizzazioni) la gara ha visto tagliare primo il traguardo Roberto Arnaldi su Alfa Romeo GTAm, dopo aver scalzato nel giro iniziale la Mercedes 190 E 2.5 di Mauro Simoncini, che partiva in pole position, infine secondo assoluto. Terzo sul podio generale Gianluca Paloschi su Peugeot 205 R, ma la vera classifica di questa gara è quella che rende giustizia alle varie categorie, motorizzazioni e periodi di produzione in cui le autostotriche sono suddivise: https://bit.ly/2RZg8GQ.

I dieci protagonisti della Formula 850, che si corre con le piccole monoposto costruite tra la fine degli anni ‘60 e gli anni ‘70, hanno dato vita a una competizione combattuta: l’esperto Renato Benusiglio su De Sanctis ha conquistato la vittoria, seguito da Enrico Calandrina e Roberto Cocciarelli, in una corsa imprevedibile fino all’ultimo giro. In pista nella piovosa domenica di metà Maggio anche il Challenge Ford MpM, un monomarca che si corre con identiche Ford Ka+. Due le gare previste in giornata dal regolamento, nelle quali si sono affermati rispettivamente Carlo Romano e Carlo Casillo. Anche in questa occasione l’evento si è svolto ancora in mancanza di pubblico, in ossequio ai regolamenti che seguono le norme anti-Covid. Prossimo appuntamento di prestigio sarà quello che vedrà il prossimo 18 Giugno il passaggio in Autodromo dei protagonisti della Coppa della Perugina. Nel frattempo proseguono le giornate dedicate alle prove libere per auto e moto, prenotabili attraverso il sito web www.autodromomagione.com

