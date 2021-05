Ginnastica artistica, final six: festa per Brescia e Pro Patria

Foto: simone ferraro

A Napoli vincono la Brixia e la Bustese. Premiata Vanessa Ferrari

Grande spettacolo al Pala Vesuvio di Napoli, teatro della Final Six di Artistica maschile e femminile, 36ª edizione del massimo torneo a squadre FGI nella splendida cornice della Primavera Napoletana della Ginnastica, in diretta sul Canale 9, Eurospot 2 e in streaming su Discovery +. La Brixia Brescia conquista il suo 19° titolo nella Serie A femminile. Giorgia Villa e compagne ottengono 29 punti speciali (164.350) davanti alla Ginnastica Civitavecchia (pt. 25 – 154.600) e alla Centro Sport Bollate (pt. 18 - 146.600). Per l’Artistica maschile grandi festeggiamenti per la Pro Patria Bustese che, nel campionato di Serie A 2021, si spilla al petto il primo scudetto nei suoi 140 anni di storia. Il tricolore uomini torna in Lombardia dopo nove anni, dall’ultimo successo della Ginnastica Meda nel 2012. Con 27 punti speciali (164.150) l’aviere dell’Aeronautica Militare Ludovico Edalli e il bronzo europeo al corpo libero di Basilea, Nicola Bartolini, hanno trainato i loro compagni verso la vittoria davanti ai campioni uscenti della Virtus Pasqualetti (pt. 25 – 163.600) e ai ginnasti della Giovanile Ancona (pt. 20 – 161.050). Peccato per gli infortuni della brixiana Giorgia Leone e dell’agente della Polizia di Stato, Martina Maggio, che lasciano un po’ di apprensione per il prosieguo della loro stagione.

Durante la competizione per club, il caporal maggiore scelto dell’Esercito Italiano, Vanessa Ferrari, bronzo al corpo libero ai recenti Europei svizzeri, ha ricevuto il premio dell’”Amicizia Napoletana” dal vice presidente FGI, Rosario Pitton e dal Commissario Agenzia Regionale Universiadi per lo Sport, Flavio De Martino. Alle premiazioni, dirette da Fabio Gaggioli e coordinate dalla referente internazionale Cristina Casentini, erano presenti anche il numero uno del Comitato Regionale FGI e della società organizzatrice Campania 2000, l’Assessore allo Sport del Comune di Napoli, Ciro Borriello e il Direttore Tecnico Sportivo delle Fiamme Oro, Luca Piscopo.

