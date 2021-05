Roma-Lazio, probabili formazioni e dove vederla in tv. Tornano El Shaarawy e Milinkovic Savic

15 maggio 2021 a

Derby della Capitale questa sera, sabato 15 maggio, allo Stadio Olimpico di Roma. I giallorossi di mister Fonseca - alla sua ultima gara in casa - devono difendere il settimo posto che vale l'accesso alla Conference League mentre la Lazio si gioca le residue, per la verità pochissime, speranze di rientrare in Champions League. Il calcio d'inizio sarà alle 20.45 per un altro derby senza pubblico. La Roma, che gioca in casa, dovrà ancora fare a meno del lungodegente Zaniolo e degli infortunati Smalling, Spinazzola, Veretout e Pau Lopez. Fonseca, come ormai avviena dalla semifinale di ritorno di Europa League, opterà per la difesa a 4. Davanti al portiere brasiliano Fuzato saranno schierati i centrali di difesa Mancini e Ibanez con i terzini Karsdorp e Bruno Peres. A centrocampo vicino a Cristante ci sarà Villar. Pellegrini, Mkhitaryan e El Shaarawy alle spalle di Dzeko. Dovrebbe essere un 4-2-3-1 che potrebbe trasformarsi in corsa in un 4-3-3 con l'armeno e il Faraone ad affiancare il centravanti. La Lazio recupera Milinkovic Savic che aveva saltato la gara di mercoledì contro il Parma per l'operazione al setto nasale. Scenderà in campo con una maschera protettiva. Inzaghi ritrova anche Leiva che rientra da un turno di squalifica. L'allenatore è intenzionato a schierare il terzetto composto da Marusic (da valutare), Acerbi e Radu davanti a Reina. Centrocampo a 5 con Leiva, Milinkovic e Luis Alberto con Lazzari e Lulic sulle fasce. In avanti favorita la coppia Immobile-Correa.

I giallorossi non vincono il derby dalla stagione 2018/2019 quando si imposero per 3 a 1 e sulla panchina romanista sedeva Eusebio Di Francesco. All'andata i biancocelesti si imposero per 3-0. "Lascerò la Roma con grande orgoglio, quello di essere stato l'allenatore in questi due anni. Non c'è per me nessun sentimento di ingiustizia riguardo al mio addio, ma l'orgoglio di aver sempre avuto il rispetto di tutti e l'ammirazione dei tifosi. Per me è questo l'importante. La mia motivazione è la stessa del primo derby", ha detto alla vigilia Paulo Fonseca. "chiederò ai ragazzi di avere l'umiltà e la determinazione avuta nell'ottimo girone di ritorno, che ci ha permesso a tre giornate dalla fine di giocarci ancora un posto in Champions", ha detto il mister biancoceleste Simone Inzaghi.

Queste le probabili formazioni. Roma: Fuzato; Karsdorp, Mancini, Ibanez, Bruno Peres; Cristante, Villar, Pellegrini; Mkhitaryan, Dzeko, El Shaarawy. All.: Fonseca. Lazio: Reina; Marusic, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic Savic, Leiva, Luis Alberto, Lulic; Correa, Immobile. All.: S. Inzaghi. Diretta tv: ore 20.45 Dazn.

