Juventus-Inter, formazioni ufficiali e dove vederla. Pirlo mette Kulusevski vicino a Ronaldo

Ultima chiamata Champions per la Juventus di Andrea Pirlo che alle 18 di sabato 15 maggio affronterà i campioni d'Italia dell'Inter nella penultima giornata del campionato. I bianconeri inseguono ancora un posto nella massima competizione europea, faccenda che si è complicata dopo la sconfitta di una settimana fa contro il Milan. Davanti allo Stadium avranno l'Inter che è già campione d'Italia e che, in teoria, non ha nulla da chiedere a questo campionato. Ma, c'è da giurarlo, la squadra di Conte è intenzionata ad onorare la partita anche per tenere fede alla storia rivalità fra i due club. Insomma i nerazzurri possono togliere la Champions alla Juventus dopo aver scucito loro dalle maglie lo scudetto interrompendo 9 anni di predominio assoluto dei bianconeri. L'Inter ha già dimostrato nella partita vinta mercoledì contro la Roma di non aver mollato.

Pirlo per la partita si è affidato a Kulusevski in attacco a far coppia con Cristiano Ronaldo. La Juventus, secondo le formazioni ufficiali diramate poco fa, si scheirerà con il 4-4-2. con Szczesny tra i pali, la coppia di centrali Chiellini e De Light con Danilo a destra e Alex Sandro a sinistra. A centrocampo Bentancur e Rabiot con Cuadrado e Chiasa ad agire sulle fasce. In avanti la coppia Kulusevski-Cristiano Ronaldo. L'Inter si schiera con Handavic in porta, difesa a tre con Skriniar, De Vrij e Bastoni. A centrocampo Barella, Brozovic e Eiksen con Hakini e Darmian ad agire da quinti sulle fasce. In avanti Lautaro insieme a Lukaku. All'andata la squadra di Antonio Conte riuscì ad imporsi per 2-0 (reti di Vidal e Barella), lanciando un segnale forte in quella che poi si è rivelata la cavalcata che ha portato al trionfo finale.

Queste dunque le formazioni ufficiali. Juventus: Szczesny; Danilo, De Ligt, Chiellini, Alex Sandro; Cuadrado, Bentancur, Rabiot, Chiesa; Kulusevski, Cristiano Ronaldo. Allenatore: Pirlo. Inter: Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Hakimi, Barella, Brozovic, Eriksen, Darmian; Lautaro, Lukaku. All. Conte. Diretta tv: Ore 18 Sky Sport Serie A e Sky Sport 251.

