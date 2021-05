Tennis, Internazionali: l'Italia con Lorenzo Sonego. Dal tifo per il Toro alla bella fidanzata

14 maggio 2021 a

E' il personaggio del momento. Lorenzo Sonego lotta per entrare in semifinale a Roma. Dopo l’impresa per cuori forti contro Dominic Thiem, Lorenzo

Sonego è costretto a scalare un’altra montagna, altrettanto ripida, agli Internazionali BNL d’Italia. Nei quarti di finale, infatti, il torinese proverà a smentire i bookie contro il russo Andrey Rublev.

Sonego, altra battaglia vincente a Cagliari: stende Fritz e conquista la finale

Appuntamento alle ore 19 oggi, venerdì 14 maggio 2021, (tempo permettendo, perché oggi pomeriggio la pioggia è caduta su Roma). Conosciamo Sonego anche fuori dal campo. E' intanto, un grande tifoso del Torino.

E così dopo la straordinaria vittoria sulla terra rossa della Capitale contro Thiem avvenuta ieri sera, anche la società granata si è voluta complimentare con lui e attraverso il proprio profilo Twitter ufficiale ha scritto: "Lorenzo, siamo orgogliosi di te! Meravigliosa vittoria contro Thiem", messaggio accompagnato poi dall'emoticon degli applausi.

Lorenzo Sonego è nato a Torino, dove vive, l’11 maggio 1995, segno zodiacale Toro. Ha esordito nella galassia del tennis professionistico all’età di 19 anni con le sue prime gare, l’alba della sua scalata in classifica. Nel 2019 ha conquistato i quarti di finale al Monaco Rolex Master, e ha incassato il trionfo nel suo primo torneo ATP ad Antalya, entrando nella top 50 dei giocatori al mondo.

Sonego vero gladiatore, trionfo a Cagliari: altra battaglia da sogno e Djere ko in finale

Nel 2020, ha guadagnato un posto agli ottavi di finale al Roland Garros, la sua prima volta in un torneo del Grande Slam, e nel corso della sua carriera ha raggiunto la finale del torneo ATP 500 a Vienna sconfiggendo il numero uno al mondo, Novak Djokovic, nei quarti di finale! Del 2021 la vittoria del suo secondo titolo in carriera a Cagliari e il suo primo torneo di doppio.

Lorenzo Sonego è legatissimo alla fidanzata Alice, un grande amore. Lorenzo ama i viaggi, i libri e il mare. Si conosce poco di Alice Petruccioli, la dolce metà del tennista di Torino: è bellissima e ama dipingere.

Impresa di Sonego: vince con Thiem e vola ai quarti degli Internazionali d'Italia a Roma

