Marcell Jacobs, recordman italiano sui 100 metri: da El Paso all'urlo di Bragagna. Chi è il nuovo fulmine azzurro

Marcell Jacobs (Fiamme Oro) nella storia dell’atletica italiana. L’azzurro abbatte il record italiano dei 100 metri firmando il tempo di 9"95 a Savona, in batteria, con +1.5 di vento a favore. Il campione europeo indoor dei 60 è il secondo azzurro sotto la barriera dei 10 secondi dopo il 9.99 di Filippo Tortu nel 2018.

Pomeriggio magico quello per lo sprinter di Desenzano del Garda, di stanza a Roma, capace di regalare all’Italia nello scorso marzo la prima medaglia degli Europei indoor e migliorando in quella occasione il primato personale nei 60 metri (6"47 miglior crono dell'anno, a pochi centesimi dal record europeo). Il velocista, 26 anni, è allenato dall’ex iridato del triplo indoor Paolo Camossi. Esplosione di gioia di Franco Bragagna, telecronista Rai che si occupa di atletica: "Decide il vento, decide il vento, record italiano!!". "Dopo le indoor e la frazione corsa ai Mondiali di staffette, sapevo di essere in forma. Dovevo solo stare attento a non sbagliare in partenza, ma ci ho lavorato tanto. Ero un po' teso ai blocchi, perché ero il primo ad avere grandi aspettative" ha detto l'atleta gerdesano. Con questo risultato sensazionale Jacobs sbarca anche nella top ten di sempre a livello europeo, al decimo posto.

Figlio di madre italiana e padre texano, Jacobs è nato a El Paso dove ha trascorso i primi anni della sua infanzia, ma da bambino si è trasferito in Italia con la madre iniziando a praticare l'atletica leggera all'età di dieci anni a Desenzano inizialmente prediligendo lo sprint, e scoprendo poi il salto in lungo. La sua miglior prestazione nel lungo, è 7.75 indoor ad Ancona nel 2013 quando era juniores. Mentre i suoi record nella velocità sono tutti recenti in questo 2021 magico. La prestazione di oggi fa ben sperare nell’ottica delle Olimpiadi di Tokyo: il tempo fatto segnare oggi è la quinta prestazione dell’anno sui 100 metri, ma fuori dagli Stati Uniti quello di Marcell è il tempo migliore.

