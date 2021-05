Milan sette bellezze, Toro umiliato: ok anche Juve e Atalanta. Tris dell'Inter alla Roma | Video

12 maggio 2021 a

Vincono tutte le big nel turno infrasettimanale valevole per la trentaseiesima giornata di Serie A, andato in scena mercoledì 12 maggio. Per quanto riguarda la lotta per i posti in Champions League, Atalanta, Milan e Juventus rispondono al successo del Napoli di martedì 11 e continuano nella loro corsa alla qualificazione, anche se i bianconeri restano al quinto posto. La Dea di Gasperini liquida il Benevento, ormai a un passo dalla Serie B, grazie a un autorevole 2-0 firmato dalle reti di Muriel nel primo tempo e Pasalic nella ripresa.

Goleada del Milan, che contro il Toro comunque vicinissimo alla salvezza, si è imposto con un clamoroso 7-0: a segno Theo Hernandez (due volte), Rebic con una tripletta e poi Kessie e Brahim Diaz, per una campagna sotto la Mole che ha fruttato ai rossoneri sei punti in altrettante partite. Torna alla vittoria la Juventus, capace di sbancare il Mapei Stadium di Reggio Emilia. Buffon para un rigore in avvio a Berardi, poi Rabiot e Ronaldo mettono le cose sul binario giusto per la squadra di Pirlo.

Nella ripresa Raspadori la riapre, poi Dybala chiude la contesa per il definitivo 3-1. Stesso punteggio a San Siro, dove l'Inter campione d'Italia ha regolato anche la Roma: di Brozovic, Vecino e Lukaku le tre reti nerazzurre, per i giallorossi a segno Mkhitaryan.

Per la squadra di Conte, quindicesimo successo su diciassette incontri nel girone di ritorno. Sabato 15 maggio alle 18 c'è il derby d'Italia tra Juve e Inter a Torino, con l'ex Conte che pregusta il dispetto ai bianconeri di farli definitivamente fuori dalla corsa Champions. Per quanto riguarda quindi la classifica, l'Inter è a 88 punti, poi Atalanta e Milan a 75, Napoli 73 e Juventus 72, attualmente quinta. Benevento a un passo dalla B (31). Prossimo turno ultima spiaggia contro il già retrocesso Crotone, mentre a La Spezia si gioca Spezia-Torino.

