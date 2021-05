Il Pirelli National Trophy 2021 riparte dal Misano World Circuit

L'Umbria presente con l'esperto assisiate Velini

Dopo l’inizio ufficiale della stagione avvenuto al Mugello, il Pirelli National Trophy2021 riparte dal Misano World Circuit per il suo secondo round. Tornano in pista, per il LIQUI MOLY ROUND, i protagonisti del campionato che, dopo l’entusiasmante esordio del mese scorso, in questo weekend si daranno battaglia sulla pista romagnola. Saranno nuovamente i piloti della Supersport600/Big Supersport ad aprire le danze, dopo la bella anteprima mondiale della nuova classe “open”, che ha regalato spettacolo e novità, fra moto inedite e nomi nuovi, a giocarsi le prime posizioni.

Nella prima gara è stato il due volte Campione Italiano Moto3 Nicholas Spinelli ad avere la meglio, dopo una bella lotta con Ciprietti. Terzo posto per un altro pilota due volte Campione Italiano Supersport 300: Manuel Bastianelli. Nella classica categoria della 600 la vittoria è andata a Marco Marcheluzzo, che ha preceduto Andrea Bolognesi e Armando Pontone. Nella classe 1000 SBK, i protagonisti del primo round faranno di tutto per confermarsi e mantenere la propria leadership, mentre dal basso della classifica i soliti guastafeste tenteranno l’assalto tra veterani e rookie della gara scorsa che ha visto dominare Luca Salvadori. Scattato dalla pole position il pilota del Barni Racing Team ha avuto la meglio su piloti del calibro di Roberto Tamburini e dell’esperto Alessio Velini, che ha corso come wild card. Quarta posizione per Alessandro Torcolacci davanti a Christian Gamarino.

Fitto il programma di questo secondo round, che dalle primissime ore di venerdì 14 Maggio ci accompagnerà per tutto il weekend, che prevede la disputa di una sola gara sia per la Supersport600/Big Supersport che per la 1000 SBK. Nel pieno rispetto delle vigenti normative anti Covid-19 l’accesso al Misano World Circuit sarà riservato agli addetti ai lavori, ma come sempre si potranno vivere tutte le emozioni delle gare in diretta sul canale streaming elevensports.it, nei live di www.civ.tv e su msmotortv, canale 813 di Sky.

