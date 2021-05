Sinner in fiducia, i timori di Nadal: "Non poteva capitarmi di peggio al debutto"

11 maggio 2021 a

Grande attesa a Roma per il match tra Rafa Nadal e Jannik Sinner, in programma mercoledì 12 maggio agli Internazionali d'Italia al Foro Italico. Lo spagnolo non nasconde le difficoltà della sfida: "E' uno degli esordi più duri che mi potessero capitare. Sinner è un giovane che migliora giorno dopo giorno, sta scalando il ranking, viene da una grande prova a Miami e ha acquistato fiducia - ha spiegato alla vigilia della partita -. E' un giocatore che si muove molto bene in campo e pericoloso dal fondo, è decisamente potente, sa occupare bene lo spazio, è uno di quelli che ti obbligano a giocare al tuo meglio, vediamo se ne sarò capace".

Insomma, un Nadal preoccupato e dubbioso sulle sue condizioni fisiche: "A Madrid stavo bene, ho solo giocato male un paio di game che sono bastati a rovinare tutto. Ma secondo me ho mostrato un gioco tra i miei migliori dell'ultimo periodo - ha detto -. Qui a Roma ci sono condizioni diverse, mi servirà un attimo per adattarmi. Di certo con Sinner sarà dura". "C'è una giovane generazione di giocatori molto in gamba che continua a migliorare. Noi abbiamo l'età che abbiamo - ha aggiunto -. Noi ormai siamo costretti a selezionare quando e dove giocare, quindi lasciamo più spazio ai ragazzi. E' una ruota che gira, è la vita. Niente dura per sempre e si deve essere pronti ad accettarlo". Appuntamento a mercoledì 12 maggio.

Dal canto suo Sinner si mostra fiducioso: "Ora so di avere più armi anche contro Federer, Nadal, Djokovic. Ma loro ti mettono sempre sotto stress, è stato così contro Rafa al Roland Garros, contro Nole a Montecarlo. Devi essere pronto a trovare la soluzione giusta, ma per esserlo devi giocarne tante. Anche lui adesso mi conosce meglio. Mi sono sempre allenato due volte al giorno, servizio e punti. Abbiamo lavorato con quantità e qualità buona, credo".

