Juventus, Buffon: "Tolgo il disturbo". L'addio (il secondo) del portiere alla Vecchia Signora

Gigi Buffon lascia la Juventus. "Penso di aver dato tutto e di aver ricevuto tutto dalla Juve. Più di così non credo si possa fare. Siamo arrivati alla fine di un ciclo, è giusto che uno tolga il disturbo", ha detto Buffon in una intervista a beIN Sports, Gianluigi Buffon ha annunciato così l’addio, il secondo, alla Juventus. "Il futuro è già molto chiaro e delineato. Quest’anno finirà in maniera definitiva questa bellissima e lunghissima esperienza - ha aggiunto il portiere - O smetto di giocare oppure se trovo una situazione che mi dà stimoli per giocare o fare una esperienza di tipo diverso la prendo in considerazione".

"Ci è mancata un pò di continuità. Alla fine le partite che abbiamo giocato contro le prime 5-6 in classifica spesso le abbiamo vinte, ogni tanto pareggiate e perse ma ce la siamo sempre giocata alla pari. Mentre invece con le squadre meno blasonate abbiamo perso dei punti stupidi. Questo significa che sei una squadra che deve ancora crescere e maturare dal punto di vista caratteriale", ha detto il portiere della Juventus Gianluigi

Buffon analizzando la stagione dei bianconeri, scivolati al quinto posto in classifica.

"Con Ronaldo ho un ottimo rapporto, è un ragazzo che a me fa molta simpatia - ha aggiunto in una intervista a beIN Sports - Ha fatto un sacco di gol come in tutti gli ultimi anni. Poi è chiaro che il singolo viene esaltato anche quando la squadra riesce a raggiungere traguardi importanti, se non li raggiunge è chiaro che anche il singolo ne risente". Buffon è quindi ai saluti, questo è l'addio bis e arriva a poche giornate dalla fine del campionato con la Juventus in corsa per un posto Champions e una finale di Coppa Italia da giocare. Buffon ha 43 anni.

