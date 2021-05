Golf, PGA Tour: Molinari esce al taglio nel North Carolina

Foto: fig

Rory McIlroy vince il Wells Fargo Championship, il campione italiano fuori dopo 36 buche

Il ritorno al successo, un anno e mezzo dopo l’ultima volta, di Rory McIlroy che ha vinto, per la terza volta in carriera, il Wells Fargo Championship, evento del PGA Tour in scena a Charlotte (North Carolina, Usa), dov’è uscito al taglio Francesco Molinari. E poi il dominio sull’European Tour e sul Challenge Tour dei giocatori sudafricani che hanno fatto loro le ultime sei gare (tre e tre) dei due principali circuiti continentali maschili. Garrick Higgo ha trionfato al Canary Islands Championship cogliendo la seconda vittoria nell’arco di tre settimane alle Canarie. In un evento chiuso al 27/o posto da Francesco Laporta, miglior azzurro. Mentre Wilco Nienaber ha festeggiato in casa il primo exploit in carriera da professionista imponendosi nella Dimension Data Pro Am a George, superando alla terza buca del play-off lo svedese Henric Sturehed. Mentre s’è classificato 34/o Aron Zemmer.

PGA Tour, McIlroy cala il tris al Wells Fargo Nel 2010 al Wells Fargo Championship ha ipotecato il primo titolo sul massimo circuito americano. Poi, nel 2015, ha bissato l’impresa nel torneo. McIlroy a Charlotte, sul percorso del Quail Hollow Club (par 71), ha calato il tris di vittorie nella competizione superando, con un totale di 274 (72 66 68 68, -10) colpi, il messicano Abraham Ancer, secondo con 275 (-9). Terzo posto (276, -8) per il norvegese Viktor Hovland e l’americano Keith Mitchell (in testa dopo il “moving day”). Quinto (277, -7) per Gary Woodland, 6/o (279, -5) per Patrick Reed, Matt Wallace e Luke List. Top 10 per Bryson DeChambeau, 9/o (280, -4) come Aaron Wise. Lontano dalle prime posizioni Justin Thomas, numero 2 mondiale, solo 26/o (284, par). Per il nordirlandese è il 19/o titolo sul massimo circuito americano Un anno, sei mesi e sei giorni. Tanto era passato dall’ultima vittoria di McIlroy (a segno nel novembre 2019 al WGC-HSBC Champions) che, con questo trionfo, ritrova la Top 10 del ranking mondiale passando dal 15/o al 7/o posto. Per il nordirlandese è il 19/o titolo sul PGA Tour (cifra comprensiva di 4 Major e 3 WGC), che arriva alla 196esima partenza. Il nordirlandese ha incassato anche un assegno di 1.458.000 dollari a fronte di un montepremi complessivo di 8.100.000 ed è balzato al 17/o posto (era 51/o alla vigilia del torneo) nella FedEx Cup. McIlroy ha dedicato l’impresa – arrivata sei settimane dopo l’inizio della collaborazione con Pete Cowen, coach di tanti campioni del “green” - alla mamma Rosie e alla moglie Erica, ma anche alla figlia Poppy.

Francesco Molinari prepara il riscatto e guarda al PGA Championship Nel North Carolina è finita dopo 36 buche la gara di Francesco Molinari, uscito al taglio - con 146 (72 74, +4) colpi - per la terza volta nelle ultime quattro apparizioni. Stesso score per Jon Rahm che ha interrotto la serie di 22 tagli consecutivi superati. Questa settimana Molinari salterà l’AT&T Byron Nelson per preparare al meglio il PGA Championship, secondo Major del 2021 in programma dal 20 al 23 maggio a Kiawah Island, nel South Carolina.

