Taco van der Hoorn sorprende tutti al Giro d'Italia. Beffati Cimolai e Sagan

10 maggio 2021 a

a

a

Numero di alta classe di Taco van der Hoorn (Wanty-Gobert) nella terza tappa del Giro d'Italia, da Biella a Canale di 190 chilometri. L'olandese, 27 anni, al primo grande successo della sua carriera ha azzeccato la fuga in compagni di altri sette corridori e poi nel finale ha avuto la gamba giusta per l'azione solitaria riuscendo anche a respingere prima gli assalti di Gallopin e Ciccone e poi del gruppo che cercava di portare alla volata i velocisti superstiti.

Giro d'Italia, super Ganna: tappa e maglia rosa nella cronometro di Torino

A 5" infatti sono arrivati Davide Cimolai (Israel Start Up Nation) che ha bruciato lo slovacco Peter Sagan (Bora Hansgrohe). Quarto il veronese Elia Viviani (Cofidis). Il piemontese Filippo Ganna (Ineos-Grenadiers) ha conservato la maglia rosa di leader della classifica generale.

Perugia si prepara ad accogliere il Giro d'Italia. Tutte le iniziative

Domani si disputa la quarta tappa del Giro d’Italia 2021, la Piacenza-Sestola di 187 chilometri. Frazione da ’leggerè in due parti ben distinte: completamente rettilinea e pianeggiante la prima fino a Parma lungo la via Emilia; mossa e impegnativa la seconda. Dopo Parma si supera una serie di salite (due GPM) che in alcuni casi presentano pendenze anche oltre il 10%. La carreggiata è mediamente ristretta, dopo Montecreto la corsa arriva a Fanano dove inizia la salita di Colle Passerino che termina a 2 chilometri dall’arrivo. Impegnativi gli ultimi seimila metri: a Fanano inizia la salita di Colle Passerino su strada a carreggiata ristretta e con pendenze per lunghi tratti oltre il 10% e punte prolungate del 13-14%. A 2 km dall’arrivo la strada scende per circa 800 metri per poi riprendere a salire leggermente. C’è spazio dunque per attaccare, anche se la difficoltà della tappa è media. I big, da Yates a Bernal passando per Nibali ed Evenepoel, sono chiamati a dare un segnale e saranno sicuramente in primissima fila. Sono attesi attacchi dei migliori e tanto spettacolo.

Nibali al via del Giro d'Italia: ha recuperato dall'infortunio. L'annuncio della Trek Segafredo

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.