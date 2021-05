Sinner, tutto ok con Maria: "Bello tornare la sera e trovare qualcuno che si prende cura di te"

10 maggio 2021 a

Jannik Sinner ha superato il primo turno agli Internazionali di Roma, al Foro Italico. Battuto il francese Humbert in due set, con il punteggio di 6-2, 6-4. Al prossimo turno, sedicesimi di finale, si troverà di fronte lo spagnolo Rafa Nadal. Un vero e proprio esame per il giovane altoatesino: "E' speciale giocare contro Nadal - ha commentato dopo il match vinto contro Humbert lunedì 10 maggio -. Sicuramente delle cose sono cambiate quando ci siamo sfidati lo scorso anno al Roland Garros (vittoria di Nadal in tre set ndr). Io sono cresciuto, ci siamo allenati insieme in Australia due settimane, vedremo come va".

Insomma, Sinner non è certo il tipo da arrendersi prima di scendere in campo e il fuoriclasse spagnolo dovrà sudare le proverbiali sette camicie per avere la meglio del giovane talento azzurro.

Jannik intanto sta proseguendo la sua storia d'amore con la bellissima influencer Maria Braccini: "E' bello tornare a casa la sera, magari dopo una giornata complicata o faticosa per gli allenamenti, e trovare qualcuno che si prende cura di te - ha commentato recentemente -. Maria è molto tenera e affettuosa, ma anche molto indipendente e questa è la qualità che mi colpisce di più. Si è sintonizzata sulle mie esigenze, sa che la mia priorità è allo sport, soprattutto ora perché sono agli inizi e devo imparare ancora tutto per diventare un campione. Io sto investendo le mie energie per costruire qualcosa di importante e lei sta al mio fianco. E credo sia la persona migliore per fare questo percorso con me”. Ora dunque pensieri rivolti principalmente al campo, con Nadal avversario al Foro Italico. Per quanto concerne gli altri italiani, martedì 11 maggio debutta Berrettini, fresco finalista a Madrid. L'avversario del top player azzurro (è attualmente al numero 9 Atp) sarà il georgiano Basilashvili.

