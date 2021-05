Juventus-Milan, probabili formazioni e dove vederla in tv: Pirlo ritrova Chiesa. Occhi su Donnarumma

09 maggio 2021 a

Big match domenica 9 maggio a Torino tra Juventus e Milan, match valevole per la trentacinquesima giornata di Serie A e decisivo in ottica qualificazione Champions League. Per quanto concerne le formazioni, Pirlo ritrova dal 1' Chiesa, il quale dovrebbe partire largo sulla sinistra. Sul versante opposto ci sarà McKennie, mentre la linea mediana verrà completata da Bentancur e Rabiot.

Sullo statunitense, Pirlo si è espresso così: "Ora fa la vita d'atleta, ma lo deve fare per tutta la stagione", ha affermato in conferenza stampa alla vigilia. In difesa Cuadrado e Danilo sulle fasce, al centro uno tra Bonucci e De Ligt sarà chiamato, assieme a Chiellini, ad alzare il muro a protezione di Szczesny. Attacco formato da Morata e Ronaldo. Dall'altra parte Pioli punta tutto su Ibrahimovic innescato tra le linee da Brahim Diaz. Larghi partiranno Calhanoglu e Saelemaekers, con Bennacer e Kessie ad irrobustire il centrocampo. Si riforma la coppia Kjaer-Tomori con Calabria terzino destro e Theo Hernandez a presidiare la laterale di sinistra. In porta l'uomo più atteso, Gianluigi Donnarumma. Sul futuro del portiere c'è ancora mistero: difficile il rinnovo con il Milan. Alla finestra Psg e proprio la Juve.

Queste le probabili formazioni. Juventus (4-4-2): Szczesny: Cuadrado, De Ligt, Chiellini, Danilo S.; McKennie, Bentancur, Rabiot, Chiesa; Morata, Ronaldo. Allenatore: Pirlo. (A disposizione: Buffon, Pinsoglio, Alex Sandro, Bonucci, Demiral, Frabotta, Arthur, Ramsey, Bernardeschi, Felix Correia, Kulusevski, Dybala). Milan (4-2-3-1): G. Donnarumma; Calabria, Kjaer, Tomori, Hernandez; Bennacer, Kessie; Saelemaekers, Diaz, Calhanoglu, Ibrahimovic. Allenatore: Pioli. (A disposizione: Tatarusanu, Dalot, Gabbia, Romagnoli, Kalulu, Tonali, Meite, Krunic, Hauge, Rebic, Leao, Mandzukic). Fischio d'inizio alle ore 20.45 all'Allianz Stadium di Torino con diretta tv su Sky Sport 1 (201), Sky Sport Serie A (202) e Sky Sport 251. Partita disponibile anche in streaming su Now Tv e sulla piattaforma Sky Go.

