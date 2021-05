Tennis, Angelica Raggi in finale all'Itf di Monastir

La ternana se la vedrà con la 21enne finlandese Anastasia Kulikova

Provaci ancora Angelica. La tennista ternana Angelica Raggi è riuscita a conquistare ancora una finale Itf. Come ad aprile, la 22enne numero 809 Wta che si allena sui campi del Ct Spoleto col maestro Luca Giordano, giocherà per il titolo del torneo da 15.000 dollari a Monastir. Sui campi veloci tunisini domenica 9 maggio, se la vedrà con la 21enne finlandese Anastasia Kulikova, numero 494 al mondo e testa di serie numero 3 del torneo. Un altro risultato importantissimo, dunque, per Angelica Raggi che ha disputato un grande torneo di singolare ed è uscita in semifinale nel doppio.

La ternana, per conquistare la finale, ha superato nei quarti addirittura la testa di serie numero 1 del torneo, la bielorussa Anna Kubareva (433 Wta, 20 anni). In semifinale Angelica Raggi si è imposta sulla 26enne francese Noel Mallaurie, numero 501 del mondo e testa di serie numero 4. Al primo turno, Raggi ha superato l’inglese Emilie Lindh per 6-0, 6-2 (692 Wta, 21 anni) e negli ottavi di finale la giapponese Erika Sema (32 anni, 529 Wta e testa di serie numero 7). Con la conquista della finale, la ternana farà un bel salto in classifica Wta, ma naturalmente, vuole a tutti costi la vittoria nel singolare, per fare il bis nel circuito Itf, dopo il successo sempre a Monastir nel 2018.

