Giro d'Italia, super Ganna: tappa e maglia rosa nella cronometro di Torino

Filippo Ganna esaltante nella prima tappa del Giro d'Italia, la cronometro di Torino (8.6 chilometri). Il corridore della Ineos - che oggi ha corso in casa essendo originario di Verbania - è anche la prima maglia rosa. Grande prestazione del possente piemontese, già maglia rosa per svariati giorni nella scorsa edizione del Giro quando vinse quattro tappe, capace di percorrere il circuito torinese in 8'47" a una media spaventosa. Il favorito dunque ha mantenuto le promesse.

Festa azzurra anche perché al secondo posto si è classificato, a 10" di ritardo, Edoardo Affini (Jumbo Visma) che diversi minuti ha cullato il sogno di vincere. Completa il podio di giornata il danese Tobias Foss (Jumbo Visma) a 13". Primo dei big il portoghese Joao Almeida (Deuceninck) a 17" da Ganna. Benissimo il belga Remco Evenepoel (Deuceninck) a 19". Positiva anche la prestazione di un altro azzurro: Gianni Moscon (Ineos), decimo di tappa, ha chiuso a 23" dal vincitore. Bene anche Vincenzo Nibali (Trek Segafredo) che ha chiuso la prova contro il tempo in 9'28" vicinissimo ad altri condidati a lottare per la classifica generale come Bernal (9'26"), Yates (9'28"), Landa (9'36") e Bardet (9'39").

