F1, Hamilton da record: pole position numero 100 in carriera. Quarto tempo per Leclerc nel Gp di Spagna

08 maggio 2021 a

a

a

Un altro record per Lewis Hamilton. Il sette volte campione del mondo di F1 nel Gp di Spagna, quarta prova stagionale del mondiale, ha centrato la pole position numero 100 in carriera. Sul circuito di Montmelò, a Barcellona, il pilota della Mercedes chiude in 1’16"741, alle sue spalle la Red Bull di Max Verstappen, +0"036, e la Mercedes del compagno di scuderia Valtteri Bottas, +0"132.

Superlega, è guerra. Real, Juventus e Barça: "Dalla Uefa minacce e pressioni intollerabili"

Seconda fila anche per Charles Leclerc: il monegasco della Ferrari ha dimostrato di avere un buon passo. A seguire Esteban Ocon (Alpine) e l’altra Rossa di Carlos Sainz, settimo Daniel Ricciardo (McLaren), ottavo Sergio Perez (Red Bull), nono Lando Norris (McLaren) e decimo Fernando Alonso (Alpine). Fuori dalla top-10 entrambi i piloti Aston Martin, Lance Stroll (11) e Sebastian Vettel (13), di mezzo l’Alpha Tauri di Pierre Gasly (per la prima volta in stagione escluso dal Q3). Quattordicesimo l’italiano Antonio Giovinazzi (Alfa Romeo), seguono George Russell (Williams), Yuki Tsunoda (Alpha Tauri), Kimi Raikkonen (Alfa Romeo), Mick Schumacher (Haas), Nicholas Latifi (Williams) e Nikita Mazepin (Haas) a chiudere la griglia di partenza. Gara al via domani, domenica 9 maggio, alle ore 15.

Doping, respinto anche il nuovo ricorso di Alex Schwazer

"Non riesco a crederci, siamo a 100!". Con queste parole Lewis Hamilton festeggia il traguardo delle 100 pole position conquistate in carriera in Formula Uno. Il pilota britannico della Mercedes ha raggiunto le tre cifre nelle qualifiche del Gp di Spagna, quarto appuntamento stagione del mondiale 2021. "Dipende tutto dagli uomini e dalle donne della factory, è stato un sogno lavorare con questi ragazzi. Chi avrebbe mai pensato nel 2012 che saremmo arrivati a 100! Sono estasiato! È come la prima!", conclude il 7 volte iridato. "Per noi, quest’oggi, non c’era nient’altro da fare. Il terzo posto era irraggiungibile e siamo felici di aver chiuso in quarta posizione. Speriamo in una buona partenza e in una buona gara domani" ha invece dichiarato Leclerc,

La famiglia Maddaloni, da Scampia all'oro olimpico di judo: chi sono Gianni, Pino e Marco

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.