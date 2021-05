Inter, più di 3.000 tifosi in festa fuori da San Siro: cori, bandiere e assembramenti | Video

08 maggio 2021 a

Sono già oltre 2mila i tifosi dell’Inter radunati fuori dallo stadio di San Siro, a Milano, a circa due ore dall’inizio della partita fra i campioni d’Italia allenati da Antonio Conte e la Sampdoria. Un elicottero sorvola la zona e segue dall’alto i movimenti del pullman della squadra, atteso al Meazza intorno alle 16.30 di sabato 8 maggio.

Cori, bandieroni che sventolano lungo la strada e applausi dei tifosi in festa, che indossano le mascherine. Gli ultras si sono dati appuntamenti al Baretto, vicino alla Curva Nord, intorno alle 14. La squadra di Conte è impegnata contro la Sampdoria alle 18, nel primo match dopo la conquista del diciannovesimo Scudetto.

Per evitare assembramenti, è stata allestita un’area delimitata da transenne, monitorata dalla polizia e dagli stessi leader degli ultras, che si sono impegnati a vigilare sul rispetto delle normative in materia di prevenzione della pandemia. L’atmosfera è allegra e gioiosa, complice il sole primaverile. In campo scenderà una Inter probabilmente ritoccata da Conte per il turn over, con tante seconde linee. Ma ovviamente la squadra farà di tutto per mantenere l'andamento strepitoso che ha caratterizzato soprattutto il girone di ritorno: per i nerazzurri tredici vittorie e due pareggi, un trend che ha consentito a Lukaku e compagni di scavare un solco con le dirette rivali, fino a festeggiare il tricolore, il diciannovesimo della storia nerazzurra, addirittura con quattro giornate d'anticipo. L'obiettivo di questo finale di campionato è fare più punti possibile ugualmente, con la ciliegina sulla torta che sarebbe costituita dal fare risultato a Torino, alla penultima giornata contro gli storici rivali della Juventus, al fine, se possibile, di complicare la corsa alla prossima Champions dei bianconeri. La partita si giocherà all'Allianz Stadium sabato 15 maggio, con fischio d'inizio dalle ore 18.

