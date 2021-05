Ternana, Partipilo è l'mvp della serie C

Foto: stefano principi

L'attaccante rossoverde è il miglior cannoniere e miglior assist man di tutti e tre gironi

Michele Fratto 07 maggio 2021 a

a

a

La Ternana lo ha atteso e lui ha ripagato la società con una stagione personale da incorniciare. Anthony Partipilo: l’attaccante migliore di tutta la Lega Pro. Numeri alla mano, per il nativo di Bari si spalancano le porte dell’MVP di stagione, il giocatore migliore dell’intera categoria. Partipilo ha chiuso il proprio ruolino di marcia con 18 reti all’attivo in campionato, portandosi a casa la palma di capocannoniere non solo del girone meridionale. Si perché nessuno ha segnato più dell’attaccante esterno rossoverde in tutta la Lega Pro. Dietro a lui il compagno di reparto Cesar Falletti, distante una sola lunghezza. Allargando poi lo sguardo anche agli altri due gironi, nessuno ha superato più volte il portiere avversario del giocatore della Ternana. Sono 15, infatti, i gol siglati da Andrea Magrassi (Pontedera) e Jacopo Manconi (Albinoleffe) nel girone A, mentre Mattia Bortolussi del Cesena nel girone B si è fermato a quota 16 reti griffate. Insomma, è anche naturale che, nonostante la filosofia dell’attacco “democratico” (a inizio anno Cristiano Lucarelli aveva dichiarato di preferire “più giocatori in doppia cifra che uno soltanto con tanti gol”) dalla grande macchina da gol rossoverde siano usciti fuori i migliori marcatori del campionato, tra cui il migliore di tutta la Lega.

Canottaggio, al memorial d'Aloja bene Pecorari e Pallozzi

Ma le statistiche di Partipilo non si fermano qua, rilanciando anche nella classifica per i migliori uomini assist stagionali. Dato che certifica la crescita del barese, migliorato sensibilmente anche nelle decisioni da prendere per mettere in condizione i compagni di trovare la via del gol. Sono 13, così, gli assist sfornati da Partipilo, primo anche in questa speciale classifica. Gli altri sono dovuti rimanere al palo, con i 12 assist sfoggiati nel girone A da Alessio Zerbin (Pro Vercelli) e gli 8 di Daniele Giorico (Triestina) in quello centrale. Per dare un peso a questo dato basta pensare che Cesar Falletti, altro grandissimo giocatore che ha spostato di netto gli equilibri per la Ternana, ha chiuso con 6 assist il proprio score.

Coronavirus, l'arbitro di basket Giovannetti premiato con la Stella d'oro del Coni

Insomma, Partipilo è stato uno degli uomini che ha preso per mano le Fere trascinandole con forza verso la Serie B in una stagione dei record da consegnare ai posteri. Per questo la Ternana punterà ancora sulle sue qualità anche nel prossimo appuntamento di Supercoppa, dove la Ternana sfiderà Como e Perugia, le altre due vincitrici di questa stagione. L’anno scorso Partipilo è stato insignito del premio per il miglior gol della stagione regolare. Quest’anno ha chiuso con il titolo di capocannoniere e di miglior assist man dell’intera Lega Pro. L’attacco della Ternana passa anche, e soprattutto, per le giocate di Anthony Partipilo.

Monopoli-Ternana 2-4, vittoria e altri due record rossoverdi

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.