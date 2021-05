Nascar Whelen Euro Series al via con due piloti umbri

Il veterano Caso e l'esordiente Valeri nel week end a Valencia

06 maggio 2021 a

a

a

Inizierà sul circuito spagnolo “Ricardo Tomo” di Valencia, da giovedì 13 a domenica 16 maggio prossimi, l’edizione 2021 della Nascar Whelen Euro Series, che vede iscritti due piloti della scuderia Speed Motor, entrambi del team Vicrt Motorsport di Nepi (Viterbo): sono il veterano Dario Caso e l’esordiente Paolo Valeri, entrambi alla guida della Chevrolet 5700 numero 8, con 400 cavalli di potenza e 8 cilindri.

Autodromo dell'Umbria, al via la stagione Racing 2020-21

Dario Caso, 59 anni, è all’ennesima esperienza in questa affascinante specialità dell’automobilismo: pilota affermato, nella Nascar ha vinto il titolo 2017 nella categoria “Challenger” (over 40) alla guida della Ford Mustang e gareggerà nella Elite 1 della Pro, facendo leva sulla grande esperienza oramai accumulata. Paolo Valeri, 42 anni, umbro di Gualdo Cattaneo, è reduce da un 2020 trionfale nella Coppa Italia Turismo, avendo vinto il titolo sia nel Trofeo Bmw 318 che nell’intera Seconda Divisione. Con la stessa auto, gareggerà quindi nella Elite 2.

La Lamborghini Urus stabilisce il record di velocità sul ghiaccio

Per entrambi, una verifica preliminare sulla pista di Vallelunga che ha subito suscitato impressioni positive in Valeri: “Un ottimo test – ha commentato – perché l’auto mi ha molto soddisfatto nelle prestazioni e continuando a girare ho già abbassato i tempi. È una vettura molto “fisica”, che ti impegna: per quello che riguarda la prima stagione, come ogni debuttante vivrò un’annata all’insegna dell’esperienza da accumulare e su questo avrò in Dario Caso un eccellente tutor”. Il programma prevede per giovedì 13 maggio l’arrivo nei paddock, poi venerdì 14 sarà la volta delle due sessioni di prove libere (dalle 14 alle 14.30 e dalle 16 alle 16.30 per la Pro Elite 1, dalle 10 alle 15.30 e dalle 17 alle 17.30 per la Elite 2), mentre sabato 15 si entrerà nel vivo con le qualifiche: dalle 10 alle 10.30 per la Pro Elite 1 e dalle 10.40 alle 11.10 per la Elite 2. Nel pomeriggio, si disputerà gara 1 di entrambe le categorie, con partenza alle 14 per la Pro Elite 1 e alle 17 per la Elite 2. Domenica 16, dopo il warm up iniziale dalle 9 alle 9.10, l’ultimo appuntamento con gara 2: alle 10.30 il via alla Elite 2 e alle 14.30 quello della Pro Elite 1. Ricordiamo che i concorrenti della Pro Elite 1 si sfideranno sulla distanza dei 18 giri, per un totale di 72,90 chilometri, mentre quelli della Elite 2 ne percorreranno 15, pari a 60,75 chilometri.

L'Audi prepara la Dakar 2022 con un modello full electric

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.