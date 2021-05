Football americano, per i Grifoni Perugia esordio con Pesaro

Domenica 9 maggio parte il campionato di Terza Divisione. A San Sisto ci sono gli Angels

I Grifoni Perugia sono pronti all’esordio nel campionato di Terza Divisione. Domenica 9 maggio alle ore 15 presso lo stadio comunale di San Sisto, la squadra biancorossa di Football Americano riceverà gli Angels Pesaro, che nella prima giornata (Perugia ha riposato) hanno sconfitto in casa Ducks Lazio per 22-20. Una sfida attesa per testare la bontà del lavoro sin qui svolto dallo staff tecnico guidato dai coach Paciaroni, Orsi e Vismara e per partire con il piede giusto. Nell’attesa, buone notizie sul fronte societario con il Presidente Leandro Palomba che è stato nominato nuovo Delegato Regionale della Fidaf. L’incarico gli è stato conferito nei giorni scorsi proprio a Roma, dove il numero uno biancorosso ha incontrato il Segretario Generale Vincenzo Ciampà.

“Sono molto contento di questa nomina – dichiara lo stesso Palomba – che mi porterà ad impegnarmi ulteriormente per diffondere e implementare la disciplina all’interno della nostra regione. Ringrazio la Federazione per questo incarico. L’esordio dei Grifoni contro Pesaro? Sarà una bella partita, contro un avversario di valore. Il nostro obiettivo è fare bene e iniziare il campionato con le giuste motivazioni. In queste settimane la squadra ha lavorato tanto e sono convinto che farà la sua figura”.

