Camila Giorgi, a Roma il ritorno in campo: fisico mozzafiato per l'allenamento sul ring | Video

06 maggio 2021 a

a

a

Ritorno in campo per Camila Giorgi. La sexy tennista azzurra infatti, guarita dal Covid dopo la positività prima del torneo di Charleston, tornerà infatti a giocare proprio al Foro Italico agli Internazionali di Roma, ini programma a partire dal prossimo 8 maggio. Per l’azzurra si tratterà del primo impegno sulla terra dopo un inizio di anno non certo brillante e non solo per il virus. La marchigiana ha raggiunto solo i quarti di finale a Lione e quello è stato il suo miglior risultato. Il torneo sarà fondamentale per prepararsi in vista del Roland Garros. E così la marchigiana ha già intensificato i suoi allenamenti, anche sul ring, non rinunciando al suo lato sexy.

Negli ultimi tempi infatti Camila Giorgi ha fatto parlare di sè anche per le foto pubblicate sul suo profilo Instagram, decisamente ad alto tasso di sensualità. Inoltre ha lanciato il brand di moda Giomila: "La moda è sempre stata la mia grande passione. Un chiodo fisso che mi è stato trasmesso sin da quando ero bimba. Il tennis mi piace tanto, ma la moda mi piace di più”, ha raccontato Camila in una vecchia intervista a ubitennis.com.

Camila Giorgi in campo a Miami, allenamento sexy: "Il mio chiodo fisso? Non è il tennis" | Video

La tennista ha poi aggiunto: “Non sarò e non ho intenzione di essere la nuova Chiara Ferragni, anche se devo constatarne l’intelligenza mostrata nel creare ciò che ha creato. In ogni caso ho sempre preferito altri tipi di bellezza: Brigitte Bardot, per esempio, uno splendore unico nel suo genere”, ha sottolineato. Camila è la numero 81 del ranking Wta; in occasione delle festività natalizie del 2020, la Giorgi si era fatta immortalare in intimo, sempre su Instagram. Un look decisamente hot, che aveva acceso le fantasie anche di qualche fan più audace: "Ma è OnlyFans o il profilo Instagram di una tennista?”, si era chiesto un utente paragonandola addirittura a un'attrice a luci rosse. Altri avevano usato invece un tono molto più ironico: "Sei meglio come modella che come tennista". Ora l'occasione già a Roma per rispondere sul campo alle ultime critiche.

Camila Giorgi, shorts e lato b da urlo a Miami. Un fan: "Puoi perdere quante partite vuoi" | Foto

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.