Lukaku, siluro a Ibrahimovic dopo lo Scudetto: "Il vero Dio ha incoronato il Re: inchinati" | Foto

"Il vero Dio ha incoronato il Re! Ora inchinatevi!". Questa la frase scritta su Instagram da Romelu Lukaku all'indomani dello Scudetto dell'Inter, il diciannovesimo nella storia nerazzurra.

La frase che accompagna l'immagine, con Lukaku sommerso dagli abbracci dei compagni dopo il gol del 3-0 nel derby di ritorno, sembrano proprio una stoccata al rivale cittadino e non solo, Zlatan Ibrahimovic, che in passato aveva punzecchiato il belga sul predominio milanese e soprattutto si era reso protagonista della baruffa nel match di Coppa Italia. Insomma, Lukaku ha prima risposto sul campo e poi sui social, per una rivalità sempre più accesa e il cui fotogramma è diventato pure un murales all'esterno di San Siro. "Campioni! E' stata una lunga strada per noi come squadra, ma alla fine ce l’abbiamo fatta. Grazie ai tifosi dell’Inter di tutto il mondo. Godiamoci questo momento", così il belga aveva esultato su Twitter nella mattinata di lunedì 3 maggio.

Domenica 2 invece aveva affermato a Sky Sport: "Sono molto contento per tutti gli interisti nel mondo, per la squadra, il mister e il presidente. E' stato un bell’anno per noi. Era il momento di festeggiare con la gente. Sono contento. E' per noi il primo titolo. E' l’anno più bello della carriera? Sì, ora voglio continuare così", le sue parole dopo aver girato in auto per le vie di Milano per festeggiare lo scudetto nerazzurro. Scudetto, il diciannovesimo della storia dell'Inter, arrivato nel fine settimana della 34esima giornata di Serie A, con quattro giornate di anticipo, grazie alla vittoria della squadra di Conte a Crotone, firmata dai gol nella ripresa di Eriksen e nel finale di Hakimi in contropiede, e dal pareggio tra Sassuolo e Atalanta, un risultato che ha permesso ai tifosi interisti di festeggiare in grande anticipo la conquista del titolo.

