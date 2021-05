Sorteggio Supercoppa Serie C: il derby tra Ternana e Perugia al Liberati

Nicola Uras 03 maggio 2021 a

Si giocherà allo stadio Libero Liberati di Terni il derby tra Ternana e Perugia nell'ottica della Supercoppa, il torneo che a fine stagione mette di fronte le tre vincitri dei gironi di Serie C - c'è anche il Como quindi - per stabilire la formazione più forte della stagione. Il sorteggio a Firenze infatti ha stabilito che sabato 8 maggio la prima sfida sarà al Curi tra Perugia e Como. Poi il resto del calendario dipenderà dal risultato della prima partita. Di sicuro il derby tra Fere e Grifo si giocherà a Terni (il 15 maggio se il Perugia non dovesse battere il Como, altrimenti slitterà al 22). La Ternana infatti giocherà in trasferta la partita con il Como.

Il Perugia ha festeggiato ieri a Salò con la vittoria decisiva contro la Feralpi il girone B di Serie C. I biancorossi hanno ottenuto 79 punti alla fine dopo un'estenuante battaglia contro Padova - che ha chiuso il campionato con gli stessi punti dei grifoni - e lo stesso Sudtirol. Nella volata finale il Grifo ha avuto la meglio ottenendo 22 degli ultimi 24 punti, collezionando cinque vittorie consecutive tra cui quella fondamentale in rimonta con la Triestina. Ieri i biancorossi hanno fatto festa sino a tardi: sono tornati a Perugia a mezzanotte inoltrata ma sono andati a letto ancora più tardi. D'altronde è il momento di festeggiare. Ci sarà tempo per preparare la sfida con il Como (si gioca sabato).

La Ternana ha invece festeggiato con larghissimo anticipo la vittoria del girone C di Serie C. Un campionato all'insegna dei record quello vinto dalle Fere capaci di conquistare 90 punti e distanziare di 22 i primi inseguitori. Una cavalcata pazzesca quella rossoverde e ora Perugia e Ternana proveranno a prevalere nel derby per stabilire la migliore squadra della Serie C 2020/2021.

