Ciclismo, Nibali al Giro d'Italia: l'annuncio della Trek Segafredo

03 maggio 2021 a

a

a

"Avremo bisogno di una barca più grande! Lo squalo Vincenzo Nibali sta arrivando al Giro d’Italia". È il messaggio postato sui social dal team del campione messinese, Trek Segafredo, che ufficializza così l’avvenuto recupero dopo la frattura del polso e la partecipazione del fuoriclasse siciliano. Il corridore siciliano si era fatto male il 14 aprile scorso in allenamento procurandosi la frattura del radio della mano destra.

Al via del Giro d’Italia mancano pochi giorni, la corsa rosa scatta infatti sabato 8 maggio, e dopo l'infortunio sembrava difficile che possa essere al via. Il suo calendario poi prevedeva la partecipazione al Tour de France e, in particolare, l'Olimpiade di Tokyo. Dunque il suo calendario originario dovrebbe essere mantenuto intatto. Il corridore siciliano ha grandi propositi di riscatto dopo la stagione deludente nel 2020, un'annata in cui il Covid ha influito molto per tanti corridori che si sono cimentati in una stagione compressa in poco più di tre mesi. Dopo il nono posto alla Tirreno-Adriatico e la Milano-Sanremo, Nibali aveva lavorato duramente nel ritiro sul Teide, poi la caduta nelle strade di casa a Lugano.

Nibali cade in allenamento e si frattura al polso. Sarà operato, Giro d'Italia a rischio

Non è stata la prima volta che Nibali è finito sotto i ferri e ha dovuto recuperare la condizione. L'ultima nel 2018 per un delicato intervento a causa di una frattura della vertebra riportata sulle strade del Tour de France. Una ripresa per niente semplice dopo quell'infortunio ma che aveva visto il corridore siciliano tornare protagonista. In carriera Nibali ha vinto due volte il Giro d'Italia, una il Tour de France, una la Vuelta di Spagna, poi due volte il titolo italiano, una edizione della Milano-Sanremo e due del Giro di Lombardia. Quest'anno puntava forte al riscatto al Giro e poi all'Olimpiade per riuscire a vincere una grande corsa anche con la maglia dell'Italia dopo la delusione di Rio 2016 quando cadde ormai lanciatissimo vero l'oro.

Da Torino a Perugia e Foligno: le città del Giro illuminate di rosa

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.