Francesco Totti e il compleanno del padre Enzo morto di Covid. Il post commovente "Mi manchi da morire"

Proprio oggi, 3 maggio, avrebbe compiuto 77 anni. Invece il Covid se lo è portato via il 12 ottobre all'ospedale Spallanzani. Francesco Totti ricorda il padre Enzo, deceduto appunto qualche mese fa a causa del coronavirus, nel giorno del suo compleanno. Lo storico capitano della Roma, marito di Ilary Blasi, ha commosso Instagram pubblicando la foto del padre con un toccante messaggio: "Ovunque tu sia.. buon compleanno papà. Mi manchi da morire".

Il legame tra Francesco Totti e il padre è stato fortissimo. Enzo ha seguito da vicino la crescita e la carriera di Francesco. "Era il giudice più severo nei miei confronti", ha raccontato l'ex calciatore della biografia "Un capitano", scritta con Paolo Condò. Nel libro si racconta che il padre era avaro di complimenti fin da bambino ma che, allo stesso modo, è stato sempre vicino a lui per tutta la carriera. "Enzo Sempre con noi" ha scritto sotto al post del capitano Bruno Conti. "Grande amico, ci manchi", ha aggiunto Enzo Salvi. Tanti gli amici del mondo dello sport e non solo che hanno postato cuoricini o messaggi di incoraggiamento al capitano: Radja Nainggolan, Federica Pellegrini, Elena Santarelli, Miralem Pjanic, i Tiromancino, Jeremy Menez, Alberto Aquilinani, Pio e Amedeo, Marco Borriello, Nicolas Vaporidis, Salvatore Esposito, Fabio Fognini, Alessandro Cattelan, Marco Materazzi.

Dopo la morte del padre, che per tutti era "Lo sceriffo", Totti gli dedicò parole commoventi: "Ciao papà, ho trascorso i 10 giorni più brutti della mia vita, sapendo che stavi là “da solo” combattendo contro il male e non potendoti vedere, parlare, abbracciarti, stringerti, avrei fatto qualsiasi cosa pur di stare là vicino a te. Ora la mia vita sarà diversa, perché sono cresciuto con dei valori importanti ed è per questo che voglio ringraziarti papà, per tutto quello che hai fatto per me, per avermi reso un uomo forte e coraggioso, ti vorrò sempre bene papà mio".

